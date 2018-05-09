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«Массандра» поменяла пробки в вине 1945 года
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«Массандра» поменяла пробки в вине 1945 года 

360tv.ru 1 час назад
На винзаводе «Массандра» пришла пора проводить переукупорку в бутылках вина урожая 1945 года, сообщает официальный сайт предприятия.
Сообщается, что эта традиционная процедура проводится раз в 15-20 лет для сохранения коллекционного вина. Из бутылки с наименьшим проветриванием осторожно вытаскивают старую пробку и вставляют новую, «высочайшего качества».
Эта процедура также дает возможность изучить изменившиеся со временем качества напитка. В том числе определяются физико-химические показатели и органолептика. По этим данным определяются перспективы дальнейшей выдержки.
Специалисты раскопали бронзовый чайник, в котором сохранился ликер. Археологи считают, что возраст алкогольного напитка ‐ около двух тысяч лет.
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