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В Красноярске установили рекорд по хоровому исполнению песни «День Победы»
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В Красноярске установили рекорд по хоровому исполнению песни «День Победы» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 9 мая — РИА Новости. В Красноярске участники торжественных мероприятий в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне побили российский рекорд по массовому исполнению песни «День Победы», сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Почти 14 тысяч человек исполнили песню «День Победы», — сказал собеседник агентства.
Ранее администрация Красноярска сообщила, что мэр города выступил с инициативой установить рекорд России по самому массовому исполнению песни. Предполагалось, что в акции примут участие не менее 10 тысяч человек.
После того, как по улицам города прошли участники акции «Бессмертный полк», красноярцам предложили поучаствовать в установлении рекорда. Предварительно была отправлена заявка в Книгу рекордов России, в город прибыла специальная комиссия. До этого самое массовое исполнение песни было зафиксировано в Иркутске — песню «Давай, Россия» в 2015 году исполнили около 1300 человек.
В сентябре 2017 года более 5,5 тысячи жителей Дудинки на севере Красноярского края установили рекорд по самому массовому исполнению песни за Полярным кругом, одновременно исполнив неофициальный гимн города «В синих южных морях».
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