«Мама, не плачь» — песни о войне и мире звучат в Кировском сквере

Здесь начались выступления финалистов конкурса «Была весна. Была Победа». Жюри отобрали лучшие вокальные, танцевальные и музыкальные номера, которые вошли программу праздничного концерта.

Так, одна из финалисток, студентка колледжа технологии и дизайна, Александра Самыковская выступит с песней «Мама, не плачь» современного автора Вари Стрижак. Сама вологжанка одета в форму советского времени и планирует поучаствовать в конкурсе военных и гражданских костюмов «Как в мае 45-го», который стартовал только что.

Как сообщают корреспонденты «Вологда. РФ» сейчас в Кировском сквере собрались десятки вологжан. Дети и подростки участвуют в интерактивных программах. На концерте в первых рядах среди зрителей — ветераны Великой Отечественной войны. Именно для них в первую очередь талантливая молодежь готовила свои творческие выступления.