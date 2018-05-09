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«Мама, не плачь» — песни о войне и мире звучат в Кировском сквере
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«Мама, не плачь» — песни о войне и мире звучат в Кировском сквере 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Здесь начались выступления финалистов конкурса «Была весна. Была Победа». Жюри отобрали лучшие вокальные, танцевальные и музыкальные номера, которые вошли программу праздничного концерта.
Так, одна из финалисток, студентка колледжа технологии и дизайна, Александра Самыковская выступит с песней «Мама, не плачь» современного автора Вари Стрижак. Сама вологжанка одета в форму советского времени и планирует поучаствовать в конкурсе военных и гражданских костюмов «Как в мае 45-го», который стартовал только что.
Как сообщают корреспонденты «Вологда. РФ» сейчас в Кировском сквере собрались десятки вологжан. Дети и подростки участвуют в интерактивных программах. На концерте в первых рядах среди зрителей — ветераны Великой Отечественной войны. Именно для них в первую очередь талантливая молодежь готовила свои творческие выступления.
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