Калининградская область приняла участие в международном фестивале «Шашлык-Машлык»

Гастрономический марафон «Шашлык-Машлык» состоялся в столице Чеченской Республики. На праздник в Грозный приехали рестораторы и отельеры из всех регионов России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.

На фестивале презентовали и блюда из Янтарного края. Гости смогли отведать запечённый на углях калкан и шашлык из угря. Попробовать авторские деликатесы можно будет и в Калининграде. Во время проведения первенства зону стрит-фуда организуют на Верхнем пруду.

Андрей Ермак , министр по культуре и туризму Калининградской области:

— Дискуссия была очень интересной, затрагивали тот аспект, что надо максимально использовать на событийных мероприятиях местных производителей. Нужно обязательно делать акцент, что это сделано средствами местных предпринимателей, фермеров и так далее. И необязательно, чтобы фестиваль был гастрономический. Должны быть какие-то изделия именно местных мастеров, ремесленников, чтобы они были сделаны их руками.