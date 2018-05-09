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Сотрудники «АиФ на Оби» устроили праздник в парке в честь Дня Победы
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Сотрудники «АиФ на Оби» устроили праздник в парке в честь Дня Победы 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сотрудники газеты «Аргументы и Факты на Оби» устроили праздник в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно встреча состоялась в Парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, который расположен по адресу улица Станиславского, 1а.
Сегодня, 9 мая, отмечается большой праздник — День Победы. Он объединяет всех нас, наполняет радостью и гордостью наши сердца. По-прежнему в памяти остается тот великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, который подарил нам жизнь и мирное небо над головой.
Поэтому сегодня с 12:00 редакция «Аргументы и факты на Оби» и Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова и отметили со всеми жителями ближайших микрорайонов, горожанами и гостями города эту памятную дату.
В 10:30 утра сотрудники «АиФ на Оби» приняли участие в торжественном возложении цветов на Монументе Славы. Также там корреспонденты пообщались с людьми, которые пришли почтить память павших воинов, героических защитников Родины.
Затем коллектив отправился в парк им. Кирова, где устроил для мальчиков и девочек, а также их родителей, замечательный праздник. К счастью, погода в этот день не подвела, поэтому в любимом многими парке было многолюдно.
Ребята участвовали в различных конкурсах, отгадывали загадки, пели военные песни и декламировали стихи. И, конечно же, все получили призы и подарки — сладкие угощения и лакомства. Их родители с удовольствием помогали своим чадам, подсказывали задания, поддерживали. Кроме того, взрослые могли почитать номер «АиФ на Оби», который предлагали сотрудники редакции. Гостей торжественно поздравил главный редактор «АиФ на Оби» Эльвира Новикова. В завершении мероприятия прошло награждение победителей конкурса «Моя любимая газета».
В этот день все новосибирцы в парке могли послушать песни военных лет, посмотреть концерт танцевальных коллективов, обменяться военными историями своих дедов и прадедов, поучаствовать в мастер-классах. Во время праздника все желающие получили георгиевскую ленточку, ставшую неотъемлемым символом Победы в Великой Отечественной Войне.
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