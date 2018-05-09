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В Черкесске установили стену памяти с фотографиями 4,6 тыс. участников войны
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В Черкесске установили стену памяти с фотографиями 4,6 тыс. участников войны 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 9 мая. /ТАСС/. Стена памяти с фотографиями около 4,6 тыс. участников Великой Отечественной войны установлена на одной из центральных улиц столицы Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесска, передает корреспондент ТАСС.
Экспозиция, которую открывает стенд, посвященный уроженцам Карачаево-Черкесии — 29 Героям Советского Союза и России и восьми полным кавалерам Ордена Славы, а также воинам-освободителям Черкесска, в этом году увеличена на 300 фотографий.
"Стена памяти в Черкесске устанавливается в этом году в третий раз. Инициатор патриотической акции — мэр города Руслан Тамбиев. С каждым годом увеличивается количество стендов, в 2018 году их на пять больше, чем в прошлом году. Фотографии присылают, не только жители КЧР, они поступают из разных уголков страны", — рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Черкесска.
Стена памяти, где представлены стенды всех городов и районов республики, установлена на пешеходной зоне — улицы Первомайской две недели. Всего на 66 стендах размещено около 4600 фотографий ветеранов, как ушедших из жизни, так и проживающих на территории Карачаево-Черкесии.
В День Победы, несмотря на прохладную и дождливую погоду, здесь многолюдно с самого утра. Много мам увлеченно рассказывают детям о прадедах и земляках, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Жительница Черкесска Мария Аппоева пришла с восьмилетним сыном Маратом. «Знакомлю его со своими дедушкой и бабушкой Лукьяном и Любовью Бобривскими, а также рассказываю о героях нашей многонациональной республики. Прекрасная акция, проходишь вдоль Стены памяти, и тебя распирает чувство гордости за советских воинов-освободителей. Их подвиг не должен быть забыт, сколько бы лет не прошло со Дня Победы. Мы должны достойно передать эстафету памяти подрастающему поколению», — сказала она.
Один из стендов посвящен журналистам республиканских газет, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь представлено 67 фотографий.
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