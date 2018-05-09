Ещё
В центре Казани прохожих закружили в танце во время флешмоба к Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Казани прохожих закружили в танце во время флешмоба к Дню Победы 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Танцевальный флешмоб под песни военных лет прошёл у памятника Ф. Шаляпину на улице Баумана в Казани.
Танцевальный коллектив православной молодёжи Казани «Сретение» посвятил эту постановку событиям военных лет. Под известные песни «22 июня ровно в 4 часа», «Журавли», «Нам нужна одна победа» участники флешмоба представили сцены объявления войны, прощания перед отправкой на фронт, боевых сражений и другие. В память о тех, кто не вернулся с войны, для зрителей прочитали отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием». Зрители не сдерживали слёз.
В конце выступления участники закружили в танце зрителей, которыми стали случайные прохожие. Среди них были и ветераны. Например, Нияз Сагиров, который в войну был командиром батальона, был ранен, контужен. Он был очень благодарен, что в День Победы смог поучаствовать в этой памятной акции.
К слову, в составе танцевального коллектива в акции традиционно участвуют и сотрудницы редакции — редактор ленты новостей «АиФ-Казань» Регина Бадрутдинова и заместитель главного редактора «АиФ Регион» Александра Дорфман.
Вечером 9 мая постановку этого танцевального флешмоба повторят на другой площадке — в парке «Чёрное озеро». Начало выступления в 18.50.
Танцевальные флешмобы, которые коллектив готовил к Дню Победы в прошлые годы, смотрите ниже.
АиФ Казань: последние новости
В шести районах Казани 10 мая не будет света В столице Татарстана презентовали книгу «Герои Казани» Татарстанцам советуют не ездить в марийские леса до средины мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру23
У Любови Толкалиной начался страстный роман6
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
На Самойлову набросились зрители13
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали24
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение