В центре Казани прохожих закружили в танце во время флешмоба к Дню Победы

Танцевальный флешмоб под песни военных лет прошёл у памятника Ф. Шаляпину на улице Баумана в Казани.

Танцевальный коллектив православной молодёжи Казани «Сретение» посвятил эту постановку событиям военных лет. Под известные песни «22 июня ровно в 4 часа», «Журавли», «Нам нужна одна победа» участники флешмоба представили сцены объявления войны, прощания перед отправкой на фронт, боевых сражений и другие. В память о тех, кто не вернулся с войны, для зрителей прочитали отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием». Зрители не сдерживали слёз.

В конце выступления участники закружили в танце зрителей, которыми стали случайные прохожие. Среди них были и ветераны. Например, Нияз Сагиров, который в войну был командиром батальона, был ранен, контужен. Он был очень благодарен, что в День Победы смог поучаствовать в этой памятной акции.

К слову, в составе танцевального коллектива в акции традиционно участвуют и сотрудницы редакции — редактор ленты новостей «АиФ-Казань» Регина Бадрутдинова и заместитель главного редактора «АиФ Регион» Александра Дорфман.

Вечером 9 мая постановку этого танцевального флешмоба повторят на другой площадке — в парке «Чёрное озеро». Начало выступления в 18.50.

Танцевальные флешмобы, которые коллектив готовил к Дню Победы в прошлые годы, смотрите ниже.