Дороже денег. Историк-любитель отдал последние сбережения за архив редких фотографий военных лет

Фотограф Валерий Фаминский делал исключительные и жизненные снимки, но большой славы не снискал.

Вторую жизнь архиву «Свой вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны» подарил фотограф и любитель истории Артур Бондарь. На одном из интернет-аукционов он обнаружил предложение о продаже большой картотеки негативов и сразу же заинтересовался ей.

— Когда я связался с людьми, выставившими негативы на продажу, то выяснил, что они обладают архивом фотографа Валерия Фаминского. Он снимал в годы Великой Отечественной войны для Главного военно-санитарного управления работу госпиталей и многое, что было связано с медициной тех лет, — отметил фотограф.

Артур Бондарь — далеко не олигарх и, чтобы выкупить архив, отдал за него практически все свои накопления и весь свой гонорар за книгу о Чернобыле. Он об этом не жалеет — работа с негативами Фаминского оказалась увлекательной.

— Ценность снимков Валерия Фаминского заключается в том, что кроме постановочных фотографий, тщательно выстроенных, он хранил и «соседние» снимки, снятые в репортажной манере — без присущей фотографам тех лет излишней продуманности, — считает директор Института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников. — К сожалению, государственные архивы не работают с частными архивами. Поэтому почти все фотографии, которые публикуются в прессе к 9 мая — одни и те же. На руках же у коллекционеров и родственников находится еще огромный массив фотоматериалов, о котором никто ничего не знает. И хорошо, что есть такие энтузиасты, как Артур Бондарь.