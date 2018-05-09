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Дикие нападения орлов снятые на камеру
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Дикие нападения орлов снятые на камеру 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Во многих культурах орел считается символом отваги и храбрости. А вот в живой природе эта гордая птица отличается еще и невероятной жестокостью. По сути, единственным врагом орла является человек.
Высота полета орла достигает 9 километров — на такую высоту поднимется еще и не каждый самолет. Птица с легкостью умеет фокусироваться на двух предметах, тогда как даже человек на это не способен.
Орел не убивает ради развлечения, только ради пропитания. Зато этой жестокой птице совершенно все равно, кто станет его добычей.
На камеру даже попал орел, напавший на ребенка — к счастью, родители успели вовремя отогнать хищника.
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