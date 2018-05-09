Клещи покусали почти тысячу ставропольцев

Роспотребнадзор насчитал на Ставрополье 938 укушенных клещами и обратившихся к медикам жителей, включая 426 детей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого управления ведомства.

Эти показатели немного выше среднего многолетнего уровня активности клещей в мае. Пострадавшие есть во всех городах и районах края, однако случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой не выявлено.

Против клещей на Ставрополье обработали 852 га, в том числе пастбища и зоны отдыха населения. Также прошли профилактическую обработку 177 тыс. голов крупного рогатого скота, или 66,6% от общего числа, и 180 тыс. голов мелкого рогатого скота, или 16,4%.

Риск заражения лихорадкой особенно велик при уходе за сельскохозяйственными животными, поэтому Роспотребнадзор рекомендует не снимать клещей незащищенными руками и не раздавливать их, обрабатывать одежду специальными репеллентами, осматривать себя на наличие клещей.