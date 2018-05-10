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Мемориал, посвященный детям войны и труженикам тыла, открыли в Одинцове 9 Мая
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Мемориал, посвященный детям войны и труженикам тыла, открыли в Одинцове 9 Мая 

Вести Подмосковья 25 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Памятный камень установили в Одинцове в День Победы, он станет частью будущей Аллеи Славы, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского района.
Мемориал, посвященный труженикам тыла и детям 1928–1945 годов рождения, открыли в сквере на улице Маршала Неделина. Памятный камень станет будущей Аллеи Славы: здесь появится сквер в честь тружеников тыла и детей войны, отмечается в материале.
Мемориал открыл глава района Андрей Иванов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Иванов отметил, что труженики тыла помогали «ковать победу» днями и ночами, готовя снаряды, технику, амуницию, продукты для армии. «На детей войны легло бремя восстановления страны из руин. Они стали опорой для государства, это подвиг целого поколения. Поэтому сегодня, 9 мая, мы увековечим память и славу этого подвига», — приводятся в сообщении слова Иванова.
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