Мемориал, посвященный детям войны и труженикам тыла, открыли в Одинцове 9 Мая 

Памятный камень установили в Одинцове в День Победы, он станет частью будущей Аллеи Славы, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского района.
Мемориал, посвященный труженикам тыла и детям 1928–1945 годов рождения, открыли в сквере на улице Маршала Неделина. Памятный камень станет будущей Аллеи Славы: здесь появится сквер в честь тружеников тыла и детей войны, отмечается в материале.
Мемориал открыл глава района Андрей Иванов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Иванов отметил, что труженики тыла помогали «ковать победу» днями и ночами, готовя снаряды, технику, амуницию, продукты для армии. «На детей войны легло бремя восстановления страны из руин. Они стали опорой для государства, это подвиг целого поколения. Поэтому сегодня, 9 мая, мы увековечим память и славу этого подвига», — приводятся в сообщении слова Иванова.