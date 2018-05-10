Мемориал, посвященный детям войны и труженикам тыла, открыли в Одинцове 9 Мая

Памятный камень установили в Одинцове в День Победы, он станет частью будущей Аллеи Славы, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского района.

Мемориал, посвященный труженикам тыла и детям 1928–1945 годов рождения, открыли в сквере на улице Маршала Неделина. Памятный камень станет будущей Аллеи Славы: здесь появится сквер в честь тружеников тыла и детей войны, отмечается в материале.