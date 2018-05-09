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Галанин: Моя семья в «Бессмертном полку» участвует каждый год
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Галанин: Моя семья в «Бессмертном полку» участвует каждый год 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве началась общественная акция «Бессмертный полк». Шествие стартовало 9 мая днем от метро «Динамо». По Тверской улице участники акции под песни военных лет и крики «Ура» движутся к центру столицы — Красной площади.
В колонне участников с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, идет сегодня и семья лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина. Как рассказал музыкант в эфире НСН, это происходит ежегодно и уже стало хорошей традицией.
«Я сам ни разу в «Бессмертном полку» не ходил — из-за занятости не попадаю. Но если буду свободен — обязательно это сделаю!» — рассказал собеседник агентства.
Сам Галанин 9 мая будет выступать на Триумфальной площади — вечером здесь пройдет фестиваль «Военная тайна».
«Я был весьма рад этому факту, потому что у нас есть несколько песен как раз для Дня Победы. На последней пластинке есть композиция «Победа белого света». Также есть песня, посвященная нашим морякам-подводникам, воевавшим в Великую Отечественную. Мы и «Темную ночь» можем сыграть! В нашем мягком электрическом варианте песня звучит очень душевно», — признался музыкант.
Акции «Бессмертный полк» проходят 9 мая в России и за ее пределами. На Урале шествие собрало порядка 300 тысяч человек. В Симферополе прошагал 45-тысячный «Бессмертный полк», а в Кабардино-Балкарии к акции присоединились 70 тысяч человек. «Бессмертный полк» в столице в 2017 году собрал 850 тысяч участников.
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