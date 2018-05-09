Волгоградский парад Победы похвалил мэр французского города Уй

Мэр французского города Уй, отмечающий день Победы в Волгограде, остался под впечатлением от волгоградского парада.

— Несмотря на то, что моя мама родилась в Сибири, я впервые приехал в Россию, — признался мэр города Александр Жоли. — Я очень рад, что увидел волгоградский парад. В январе в Париже проходила выставка, посвященная Сталинградской битве. Волгоградский фонд искал всю информацию о городах, которые связаны со сражением во Франции. В тот момент мы как раз поменяли все таблички с названиями улиц на более современные. Когда я узнал о фонде «Сталинградская битва», решил сделать презент и подарил им указатель с надписью «Улица Сталинграда».

По словам других участников делегации, французы жадно собирают информацию о Сталинградской битве и даже чаще русских эмигрантов приходят на военные выставки.

— Сегодня я побывал на Мамаевом кургане и просто поразился: всего за 200 дней в городе погибло столько людей, — поделился впечатлениями популярный французский певец Гийом Рат. — Чем выше я поднимался, тем больше ощущал атмосферу Мамаева кургана. Сегодня я не смог пройти в строю «Бессмертного полка». Но я участвовал в таком же шествии в Москве. Кстати, каждый день на парижскую выставку от фонда «Сталинградская битва» приходило больше 300 человек — французов там было даже больше, чем россиян.

В эти дни по Волгограду путешествует и немецкая делегация, приехавшая в город на дружеский матч с молодежной сборной России по футболу.