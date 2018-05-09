В Лабытнанги горожане выберут лучшую «Солдатскую кашу»

В городе Семи лиственниц проходит традиционный конкурс среди предпринимателей на самое вкусное блюдо Дня Победы.

— Самое главное — не жалеть мяса и использовать качественную тушенку, — поделилась секретом успеха предприниматель Лариса Сосновская, владелец кафе «Тамада». Ароматная, рассыпчатая гречневая каша, приготовленная поварами этого предприятия, два года подряд занимала первое место в конкурсе. Нынче, как рассказала Лариса Анатольевна, сотрудники «Тамады» взяли тайм-аут. Решили, что дадут шанс другим и выступят не в роли конкурсантов, а как участники торжеств.

Сегодня в соревновании «Солдатских каш» (оно пройдет на площади В. Нака), участвуют четыре организации: кафе «Теремок», «Арагви», «Генацвале» и Центр материально-технического обеспечения.

Как рассказали «КС» в Управлении культуры администрации города, они должны приготовить не менее 50 порций каши — каждый. Этого хватит, чтобы накормить не только жюри, но и множество горожан. Кстати, их веское слово в рамках «народного голосования» тоже учтут…

Отметим, в прошлом году кафе «Теремок» заняло второе место, а нынче поборется за главный приз. Предприниматель Ольга Богомазова секреты своих поваров заранее не выдает и говорит, что для нее участие в конкурсе — это в первую очередь, дань традиции.

— Мы еще в девяностые годы вместе с детьми приходили на площадь, выстаивали очередь за ароматной и горячей кашей. А племянник, маленький и юркий, всегда умудрялся прошмыгнуть вперед, — рассказала она.

Жюри, в состав которого вошли представители общественных организаций города и военного комиссариата оценят не только вкусовые качества каш, но и украшение места ее раздачи, учтет, соблюли ли конкурсанты технологические и санитарно-гигиенические требования. Дополнительные баллы полагаются тем, кто решится варить кашу прямо на площади. Впрочем, по информации управления культуры, все конкурсанты решили приготовить свои блюда заранее.

Акция начнется сегодня, 9 мая в 15 часов 30 минут. Помимо каш конкурсантов ждет полевая кухня поваров гостиницы «Семь лиственниц».