Второй «Метод»: Родиона Меглина решили воскресить

Продюсер «Метода» Александр Цекало делал прозрачные намеки на то, то съемки второго сезона детективного триллера уже идут.

Поклонники сериала «Метод» сильно тосковали, похоронив главного героя — Родиона Меглина. Впрочем, похорон его, как мы помним, «наяву» не случилось: их не показали.

В последней, 16 серии первого «Метода», Родион сознался Есене, что это он убил ее маму, страдавшую тяжелым психическим расстройством и представлявшую угрозу для окружающих. Навещая Меглина в больнице, девушка приняла жесткое решение, и избавила Родиона от страданий, нанеся ему удар ножом в сердце, причем его же рукой. После этого, не сознавшись в том, что это сделала она, девушка, как следует из финала, отчасти превращается в своего погибшего наставника — теперь она «Меглин». Однако финал оказался не финалом…

Продюсер «Метода» Александр Цекало делал прозрачные намеки на то, то съемки второго сезона детективного триллера уже идут. И тут в недавнем интервью Юрию Дудю Константин Хабенский , сыгравший Меглина, чуть-чуть приоткрыл завесу тайны:

— Я сейчас начинаю готовиться ко второму «Методу», поэтому отращиваю бороду. Я так и сказал продюсерам: «Вы в курсе, что меня убили?» На что они сказали: «Нас это не волнует». Меглин довольно неординарная личность. Вполне возможно, что у этого человека смещенное сердце. Просто и элементарно. И это самый простой ответ на все вопросы.

Но возможно ли это, или подобный сценарий совсем уже, что называется, «за гранью»? Да, и такое бывает. Как говорят медики, изменение положения сердца — не такое редкое явление, как может показаться. И довольно часто им приходится сталкиваться со смещением сердца вправо, с декстрокардией, декстроверзией и декстропозицией. Декстрокардия наблюдается при наличии полного перемещения всех внутренних органов. Возможна, впрочем, и изолированная декстрокардия, когда только сердце расположено справа, а прочие органы занимают нормальное положение. При этой форме тоны сердца наиболее отчетливо слышны справа.

Декстроверзией называется смещение оси и границ сердца вправо, и сердечный толчок ощущается у правого края грудины. Реже, но также наблюдается срединное положение сердца.

Изменение положения сердца происходит в результате нарушения развития сердечной трубки у эмбриона на ранней стадии беременности, когда она искривляется больше в правую, а не в левую сторону.

Причины возникновения этой аномалии до сих пор не ясны. У некоторых кроме смещения сердца может иметь место обратное расположение всех или только некоторых внутренних органов.

Канва сюжета «метода», напомним, такова: после окончания вуза девушка Есеня хочет работать со следователем –одиночкой Родионом Меглиным. Он отличается невероятной успешностью в плане раскрытия дел различных маньяков — ощущение, что Меглин их «чувствует». Начав «стажировку», Есеня приходит к пониманию, что Меглин и сам — маньяк, и он правда чувствует других маньяков — но лишь потому, что сам мало чем отличается от них. Постепенно в Есене пробуждаются чувства к странному, необычному человеку…

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