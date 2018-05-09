Ветеран всю жизнь носил под сердцем осколок снаряда

Красноармеец Михаил Чаплыгин как раз из их числа. Его потомки живут в Новом Уренгое, и с 2013 года шествуют в колонне «Бессмертного полка» с фотографией героического предка. — Увы, время быстротечно, и я не успела детально поговорить с дедушкой Мишей о войне, — признается Анастасия Зубенко, мять пятерых детей. — Да и не любил он вспоминать то время, всё больше молчал. Бывало, спросишь его, а он только нахмурит брови, и лицо исказится гримасой, словно что-то болит… Но все мои дети знают его биографию, знают и о тяготах, с которыми столкнулась Александра Николаевна, его супруга, труженица тыла. Михаил Васильевич — кадровый военный. В середине 30-х годов прошлого века он поступил в военное училище и, еще до его окончания, попал на советско-финскую войну. — Прадедушка служил в конной артиллерии, — рассказывает о Михаиле Чаплыгине 18-летний Алексей Зубенко , студент Новоуренгойского техникума газовой промышленности. — В одном из боев был тяжело ранен в ногу, долго лечился. В 1941 году его отправили под Смоленск, где разгоралось одно из самых кровопролитных сражений начального периода войны. Далее рассказ брата «подхватывает» его сестра Катя: — Дедушку Мишу вновь прикомандировали к конной артиллерии. Его часть ждала пехоту, чтобы продолжить движение, но не получилось, — волнуясь, рассказывает девочка. — Фашистские танки прорвали оборону, вышли на позиции артиллеристов. Лошади разбежались, а враги начали давить наших солдат гусеницами танков. Дальше, по рассказам правнуков, их деда ранило, но он успел скатиться в окоп. Танки прошли над ним, присыпав землей… — Он остался жив, правда, получил тяжелую контузию и осколок под сердце. Он его до конца жизни в себе проносил, — подытоживает Анастасия. — Война для него закончилась, но ждала работа в тылу, на шахтах, где он и познакомился с бабушкой. Они до конца войны работали под землей, грузили вагонетки углем… Сейчас труженице тыла Александре Николаевне 93 года, она всегда ждет своих правнуков и внуков в гости. — Дети с гордостью рассказывают о предках, участвуют во всех военно-патриотических мероприятиях, — говорит глава семейства Александр Зубенко. — Как только появилась возможность — мы с радостью пополнили ряды «Бессмертного полка». На фото сверху: День Победы для семьи Зубенко начинается с участия в параде. Старшие дети несут портрет деда Михаила Чаплыгина.