Больше 500 «Наследников Сталинграда» промчались по центру Волгограда на ретромашинах и байках

Солдатским привалом в «Прифронтовом лесу», фестивалем плова и первым парадом ретротехники «Наследники Сталинграда» на центральной набережной Волгограда отметили День Победы.

— Реконструкторы позвали горожан в свои блиндажи и показали работу полевой почты, — уточнили организаторы праздника. — Оружие времен войны, противотанковые ежи и самая настоящая агитплощадка — волгоградские реконструкторы постарались оживить те непростые времена.

В 18:30 с центральной набережной города вышел парад отреставрированной и гражданской техники. «Наследниками Сталинграда» стали и волгоградцы на мотоциклах и квадроциклах.

Проехав по главной площади города во время утреннего парада, известный ГАЗ-67 с прицепом стал одним из первых в длинной колонне машин. Парадным строем по центральным улицам города промчались ГАЗ-69а, ЗИС и легендарный мотоцикл М-72.

Следом за военной техникой по Волгограду без лишней спешки проехали ретромашины.

— Я приехал сегодня на ГАЗ-21 1959 года выпуска, — рассказывает Валерий Трушкин, — Лет двенадцать назад купил его, а потом больше года ремонтировал его вместе с сыном. Теперь вот уже десять лет не пропускаю встреч ретротехники — вывожу на него своего любимца.

В колонну «Наследников Сталинграда» выстроились и байкеры на ревущих мотоциклах. На первый волгоградский парад собрались не только местные «Ночные волки», но и их приятели из других городов: «Вольные ездоки» из Тольятти и «Мотобратья во Христе» из Москвы.

— К нам приехало пять участников московского клуба «Мотобратья во Христе». Сейчас мы возвращаемся с нашего ежегодного мотопробега «Мы наследники Великой Победы». Обычно наш пробег длиной более четырех тысяч километров заканчивается именно здесь, — рассказал президент-основатель клуба Алексей «Магистр». — В Волгограде День Победы мы встречаем уже четвертый раз. Это стало для нас доброй традицией.

По словам вольных ездоков из Тольятти, не во всей стране можно наблюдать такой масштаб празднования победы, как в Волгограде.

Полтысячи «Наследников Сталинграда» на 150 машинах, мотоциклах и квадроциклах проехали по нижней террасе Набережной, поднялись на Первую Продольную и взяли курс на Ворошиловский район. Волгоградцы и автолюбители из других городов финишировали на площади Советской. Конечной точкой парада стала площадь Советская.