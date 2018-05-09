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Волгоградские байкеры соберут парад «Наследников Сталинграда»
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Волгоградские байкеры соберут парад «Наследников Сталинграда» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» вместе с водителями ретроавтомобилей готовятся к первому параду «Наследники Сталинграда», стартующему от ресторана «Маяк».
— На первом параде соберутся участники военно-исторических клубов, байкеры и реконструкторы, вернувшие к жизни старые автомобили, — уточнили в администрации Волгограда. — В 18:30 колонна поедет от ресторана «Маяк» в сторону главной сцены города.
После финиша «Наследников Сталинграда» на нижней террасе набережной начнется вечерний гала-концерт. Вместе с волгоградскими артистами волгоградцев поздравит известный французский певец Гийом Рат. А вот известных российских музыкантов на вечерний концерт в центре города не пригласили — в прошлые годы волгоградцев поздравляли группа «Чайф» и Александр Маршал.
Праздничный марафон в честь Дня Победы начался с парада на площади Павших Борцов. О том, как прошло отрепетированное до мелочей шествие, читайте в нашем материале.
Как Волгоград отмечает день Победы, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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