Волгоградские байкеры соберут парад «Наследников Сталинграда»

Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» вместе с водителями ретроавтомобилей готовятся к первому параду «Наследники Сталинграда», стартующему от ресторана «Маяк».

— На первом параде соберутся участники военно-исторических клубов, байкеры и реконструкторы, вернувшие к жизни старые автомобили, — уточнили в администрации Волгограда. — В 18:30 колонна поедет от ресторана «Маяк» в сторону главной сцены города.

После финиша «Наследников Сталинграда» на нижней террасе набережной начнется вечерний гала-концерт. Вместе с волгоградскими артистами волгоградцев поздравит известный французский певец Гийом Рат. А вот известных российских музыкантов на вечерний концерт в центре города не пригласили — в прошлые годы волгоградцев поздравляли группа «Чайф» и Александр Маршал

Праздничный марафон в честь Дня Победы начался с парада на площади Павших Борцов. О том, как прошло отрепетированное до мелочей шествие, читайте в нашем материале.

Как Волгоград отмечает день Победы, читайте в нашей онлайн-трансляции.