«Гитлер капут!»: как в Костроме похоронили фюрера

Эта история случилась 9 мая 1945 года. В этот день в Костроме хоронили… Адольфа Гитлера. Причем траурная церемония проходила дважды, и оба раза «покойник» сам нес свой гроб. Об этом необычном представлении корреспонденту «Народной» рассказала преподаватель госуниверситета им. Н. А. Некрасова Елена Брониславовна Шутова.

Задолго до 1 мая 1945-го в 26-й школе Костромы началась подготовка к праздничному концерту. Наши войска были уже в Германии, и все понимали: Победа близко, каждый день приближает страну к ней. Поэтому ни о чем другом ребята и думать не могли. Так появилась программа под названием «Конец Гитлера».

Был поставлен небольшой спектакль. На сцене — немецкий солдат на костылях, в рваной одежде. Он вернулся домой, но жена его не узнает и лишь в страхе твердит: «Гитлер капут!» Вдруг открываются двери зала, и появляется сам фюрер. В нижней рубашке, тапочках, в одной руке чемодан с надписью «В Аргентину», другой он придерживает на плече гроб, на крышке которого: «На тот свет!».

Очевидцы вспоминали: Гитлер был так удачно загримирован, что зал даже замер на мгновение, а потом по рядам легким шелестом пронеслось: «Как настоящий». Вот он ставит гроб, вынимает из чемодана старый мундир и произносит: «Прощай, мой мундир! Мой надежный слуга, приходит минута разлуки». Это было популярное тогда публицистически сильное стихотворение С. Маршака, в котором рассказывалось о злодеяниях фашистов. Сцена прощания с мундиром заканчивалась дуэтом солдата и Гитлера, который исполнялся на мотив известной серенады Дон Жуана. «Гаснут дальней Альпухарры золотистые края…», — начинал Гитлер. Солдат в ответ: «Брать белья не нужно пары, чтобы ехать в те края». Гитлер: «Сколько крови, сколько жизней в жертву я войне принес…» Солдат: «И теперь на этой тризне кровь отмыть не хватит слез». Гитлер, оглядываясь: «От дыма пожаров зардел белый свет, о, где же все это?» Солдат, указывая на гроб: «Готова карета! А вот и билет!» Зал буквально сотрясался от хохота.

Главный исполнитель — учащийся Юра Тихомиров (спустя годы он стал преподавателем одного из вузов Рязани) — долго не соглашался играть фюрера. Боялся, что мальчишки после спектакля будут дразнить его Гитлером. В общем-то, этого можно было ожидать, зная, как запросто у нас даются клички. На нашей улице, к примеру, жил мужичок, которого прозвали «Гитлер капут» за одни лишь жиденькие усики, придававшие ему весьма отдаленное сходство с ненавистным фюрером. Не повезло в этом смысле в послевоенные годы и людям, носившим имя Адольф. А тут целая роль главного фашиста! Поэтому было удивительно: никто и никогда даже не пытался дразнить Юру Тихомирова. Видимо, в благодарность за удачную игру в день великой Победы.