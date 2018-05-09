Поздравили тех, кто подарил стране жизнь и любовь

Сам глава региона в этот день находился в Москве на инаугурации президента. Гостей, собравшихся в МВК имени Шемановского, приветствовала его заместитель Татьяна Бучкова

— Говоря про страшные годы войны, которые выпали на вашу долю, очень сложно подобрать слова, чтобы описать весь ужас происходившего… Наверняка было страшно вставать и шагать под пулями, слышать свист снарядов, видеть в небе не солнце, а самолеты. Наверняка очень хотелось просто жить и любить. Благодаря вашему мужеству и стойкости мы все сегодня живем и любим.

Для собравшихся в Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского в преддверии 9 Мая выступили солисты и коллективы КДЦ и ОЦНК. Участники приема почтили минутой молчания память о погибших в годы войны.

«Завоеванная высочайшей ценой священная Победаи сегодня вдохновляет нас на новые свершения».