Ещё
«Бессмертный полк» в Саратове прошел при усиленных мерах безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бессмертный полк» в Саратове прошел при усиленных мерах безопасности 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
С раннего утра 9 мая улица Московская была оцеплена полицией.
Перекрытое место шествия «Бессмертного полка» было обнесено сигнальными лентами и металлоискателями. Подозрительные личности обыскивались дополнительно.
Однако опасения служб безопасности не оправдались: акция, в которой приняли участие более 100 тысяч человек, прошла без происшествий и инцидентов.
В одном строю с живыми и павшими прошли губернатор Саратовской области Валерий Радаев с внуком и мэр Саратова Михаил Исаев с женой и детьми. Они также несли в руках портреты своих дедов-фронтовиков.
Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев принял участие в шествии вместе с семьей — супругой и детьми.
Фото: пресс-служба администрации Саратова и губернатора области
Новости Саратова: последние новости
Вундеркинды из Саратовской области победили на конкурсе «Синяя птица» В Саратове задержан 12-летний участник митинга сторонников Навального Ёперный театр! Последние дни Саратовского оперного
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру25
У Любови Толкалиной начался страстный роман9
На Самойлову набросились зрители18
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали24
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение