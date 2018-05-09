«Бессмертный полк» в Саратове прошел при усиленных мерах безопасности

С раннего утра 9 мая улица Московская была оцеплена полицией.

Перекрытое место шествия «Бессмертного полка» было обнесено сигнальными лентами и металлоискателями. Подозрительные личности обыскивались дополнительно.

Однако опасения служб безопасности не оправдались: акция, в которой приняли участие более 100 тысяч человек, прошла без происшествий и инцидентов.

В одном строю с живыми и павшими прошли губернатор Саратовской области Валерий Радаев с внуком и мэр Саратова Михаил Исаев с женой и детьми. Они также несли в руках портреты своих дедов-фронтовиков.

Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев принял участие в шествии вместе с семьей — супругой и детьми.

Фото: пресс-служба администрации Саратова и губернатора области