Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем, саратовцы несли портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
Колонна двигалась от улицы Аткарской до Театральной площади по улице Московской, общее время составило порядка двух часов.
Напомним, утром на Соколовой горе в Парке Победы прошло торжественное мероприятие по возложению цветов и венков мемориалу Вечный огонь. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Радаев, а также члены правительства, депутат всех уровней, общественники, члены партий. Вечером на Театральной площади прошел праздничный концерт, который завершился салютом.