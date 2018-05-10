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Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем
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Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем 

АиФ 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем, саратовцы несли портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
Колонна двигалась от улицы Аткарской до Театральной площади по улице Московской, общее время составило порядка двух часов.
Напомним, утром на Соколовой горе в Парке Победы прошло торжественное мероприятие по возложению цветов и венков мемориалу Вечный огонь. В мероприятии принял участие губернатор Валерий Радаев, а также члены правительства, депутат всех уровней, общественники, члены партий. Вечером на Театральной площади прошел праздничный концерт, который завершился салютом.
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