Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем

Участники акции «Бессмертный полк» в Саратове шли под проливным дождем, саратовцы несли портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».

Колонна двигалась от улицы Аткарской до Театральной площади по улице Московской, общее время составило порядка двух часов.