Тайны истории. Знамена Победы над Берлином: сколько их было?

Кто на самом деле первым водрузил знамя победы над Рейхстагом, выяснил Sobesednik.ru

Имена официальных знаменосцев Победы — русского Михаила Егорова и грузина Мелитона Кантарии — известны каждому со школы. Однако даже сами они признавали, что были не первыми, кто взобрался с красным флагом на крышу Рейхстага.

Флаги и флажки были повсюду на Рейхстаге

То самое Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии Третьей ударной армии, который был установлен на Рейхстаге утром 1 мая — сейчас носит статус государственной реликвии России. Хранится он в Музее Вооруженных сил. Хоть и не за семью печатями, но в специальной капсуле, которая не пропускает ультрафиолетовое излучение и поддерживает определенную температуру.

Однако даже из официальной позиции Института военной истории Министерства обороны РФ следует, что знамя, которое оберегают с такой тщательностью, может быть не тем, которое сигнализировало об окончательном разгроме главной фашистской цитадели: «Всего над Рейхстагом было установлено около 40 флагов. В связи с этим и по ряду других причин вопрос о том, кто первым совершил этот подвиг, до сих пор остается дискуссионным».

Перед решающим рывком в одной только 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта было изготовлено 9 штурмовых флагов.

Многим хотелось выполнить задачу Сталина, поставленную еще 6 ноября 1944-го на заседании Моссовета: «Добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить знамя Победы над Берлином». За такой подвиг можно было рассчитывать на Героя Советского Союза — высшую степень отличия в СССР.

— Собственные знамена делали практически во всех батальонах и полках, причем не только официальные, — рассказывает военный историк Михаил Мягков . — После того как 29 апреля начался штурм, эти флаги, флажки и знамена были установлены нашими солдатами и на фасаде, и на куполе, даже на скульптурах, которые украшали Рейхстаг. Большинство флагов, которые были установлены до знамени Егорова и Кантарии, были сбиты огнем немцев, но не все.

Отвечая на вопрос о первенстве, «официальный» знаменосец Кантария говорил так: «Утром 30 апреля в Рейхстаг ворвалась первая группа наших разведчиков: Провоторов, Булатов. Они укрепили флаг на фронтоне».

Позже один из бойцов этой группы — Иван Лысенко — вспоминал, что знамя изготовили на ходу из куска матраса, найденного на одном из этажей Рейхстага. Из наградного листа Булатова, скан которого можно найти на ресурсе Министерства обороны podvignaroda.ru, следует, что знамя он установил еще в 14:25 30 апреля — то есть за полдня до Егорова и Кантарии.

Любопытно

Еще на этапе подготовки штурма Берлина советское руководство отдало приказ сшить знамя, которое будет водружено на Рейхстаге — из красного бархата с бахромой и позолоченной нитью. Его сшили в мастерской №7 Министерства обороны, однако знамя так и не пригодилось: стало ясно, что его невозможно использовать в атаке. В итоге было решено от помпезного полотнища отказаться и изготовить штурмовой флаг прямо на месте.

«Эта история долго была семейной легендой»

Но со временем появились документы, свидетельствующие о еще более ранней установке флагов. Так, несколько лет назад один из таких удалось найти потомкам капитана Николая Агеенко, живущим в Санкт-Петербурге.

— Эта история долгое время была просто семейной легендой и могла так ею и остаться: документального подтверждения реальности событий мая 1945-го у нас не было. Но несколько лет назад материалы архивов начали оцифровываться и выкладываться в интернет… — рассказывает Валерия Никитина , внучка Агеенко.

В наградном листе, который им удалось отыскать, сообщается, что капитан Агеенко «…прорвался к зданию Рейхстага и первым в 13 часов 20 минут 30 апреля 1945 года водрузил над зданием красный флаг…»

Чтобы прояснить все детали, потомки Агеенко теперь сотрудничают с военными историками. Помогает им и Музей отечественной истории в деревне Падиково, о котором писал «Собеседник» в одном из прошлых номеров. Его сотрудникам даже удалось найти знамя той самой бригады Агеенко. Конечно, не то, которое развевалось на крыше Рейхстага, а парадное, с которым выходили на Красную площадь в 1945-м.

— Как нашлось? История банальная — приобрели у перекупщиков, — рассказывает сотрудник музея Василий Заболотный. — В 90-е годы эта часть оказалась на территории Украины. По всей видимости, знамя просто утащили. Но теперь из грязных рук оно попало в музейные палаты.

Что знамя этой бригады было первым на Рейхстаге, в музее все же не утверждают. Поправляют: «Одним из первых».

Трезво к этому факту относится и семья Агеенко.

— В этом вопросе неуместно соперничество. Одно из первых — да, но дальше нужна серьезная исследовательская работа. Правда очень сложна и многогранна. Знамен ведь было несколько у нескольких групп, — рассуждает Валерия Никитина.

Главное, по ее словам, в другом — признание всех, кто совершил подвиг, на официальном уровне:

— Однозначно все имена должны быть восстановлены и названы. О героях необходимо рассказывать. Судьбы многих из тех, кто участвовал в штурме Рейхстага, после войны сложились незавидно. Кто-то так и не смог доказать даже факт своего штурма со знаменем. А кто-то вообще остался неизвестен. Сейчас пытаются собрать воедино документы, воспоминания, сопоставить факты… Все это поможет восстановить имена.

Нашлась та самая полоска

7 и 8 мая фрагмент знамени был показан в читальном зале Главного архивного управления города Москвы.

— Во время подготовки выставки мы нашли в наших архивных фондах уникальный экспонат — подлинную часть Знамени Победы, — рассказал начальник этой организации Ярослав Онопенко

Любой, кто видел подлинное знамя или копию, вывешенную в Музее ВС, замечал, что на ней действительно не хватает полоски ткани размером 3 на 73 сантиметра. Несколько бойцов в первые дни после Победы легкомысленно оторвали себе небольшой сувенир на память. Один из таких лоскутов был потом подарен поэту Евгению Долматовскому, который во время войны был военным корреспондентом.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018.