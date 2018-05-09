Гуляния, посвященные Дню Победы, проходят в разных микрорайонах Вологды

Для торжеств, посвященных празднованию Дня Победы, задействовано несколько площадок как в центре, так и районах города. Большой праздник с множеством интерактивных площадок развернулся сегодня в Кировском сквере.

Праздник начался с выступлений финалистов конкурса «Была весна. Была Победа». В ходе отборочных туров были подобраны 20 лучших вокальных, танцевальных и музыкальных номеров, которые исполнили студенты и работающая молодежь. Главные зрители, конечно, ветераны.

«Я традиционно принимаю участие в военных конкурсах, считаю, это очень важно выступать на самом главном празднике нашей страны. Занимаюсь вокалом уже 10 лет. Песня, которую я исполняю, «Фронтовые подруги», одна из самых любимых песен о войне», — рассказал участник конкурса Михаил Марченко

Здесь же уже в третий раз прошел конкурс военного и гражданского костюма «Как в мае 45-го», организованный Молодежным центром «ГОР. СОМ 35». Его участниками стали около 30 человек. Вологжанки вышли на подиум не только во фронтовых гимнастерках, но и в платьях, которые носили в 40-е годы. Это ситцевые наряды с цветочным узором, юбки-солнце с классической крупной клеткой, перчатки и банты в качестве аксессуаров.

«Мы показываем фрагмент большого проекта — «Мода XX века». Это конец 40-х, начало 50-х, стиль «Нью Лук», там существовало два силуэта: один — «рюмочка» с пышной юбкой, второй — вытянутый. Девушки сами пожелали участвовать в конкурсе, надеюсь, что всем понравилось», — рассказала член Союза дизайнеров России, художественный руководитель театра моды «Истоки» Алена Ковалева

Также в сквере работает фронтовой кинотеатр под открытым небом, где до самого вечера показывают фильмы о войне. Свои площадки развернули и представители различных военно-патриотических организаций. Представители Вологодского поискового отряда открыли «приемную» под открытым небом. Вологжане могут заполнить анкету, с помощью которой им помогут разыскать родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

«Также открыта интерактивная площадка проекта «Открытка Победы». Каждый может получить шаблон открытки, нарисовать ее, повесить в подъезде и тем самым поздравить соседей с Днем Победы. 3000 бланков уже раздали в рамках акции, сегодня дети нарисуют еще около 500 открыток. Кроме того, все желающие могут пройти квест, подготовленный волонтерами Победы. Это логические задания и загадки, связанные с историей нашей страны. Работают и интерактивных фото-площадки, очень интересно, много людей», — рассказала и. о директора Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

На площади Федулова для вологжан также подготовлена интересная программа. Курсанты молодежного экспериментального патриотического театра ВИПЭ показали театральную зарисовку «Песни Победы». Зрители погрузились в атмосферу, царившую в Берлине, когда советские солдаты узнали о долгожданной капитуляции Германии. Прозвучат песни, стихи и даже озорные частушки.

Также в программе — номера от талантливых школьников, воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1, фолк-мастерской «Народная драма», воспитанников детского клуба «Чарли» и детской школы искусств «Арт-идея».

Концертные выступления идут в течение всего дня и на площади Революции. Артисты сменяют друг друга каждый час. Перед зрителями выступают победители конкурса-фестиваля «Песни военных лет», оркестр «Классик-модерн бэнд», звучат «Мелодии мая». Затем творческую эстафету подхватят вологодские коллективы, подготовившие программу «Победа остается молодой». В 18.00 часов стартует Фестиваль школьных агитбригад, а в 19.00 на сцену выйдет ансамбль песни и пляски «Череповец».

Ярким завершением праздника станет концерт «Вологжане за Победу», который начнется в 20.30. Вокальный проект объединил 17 коллективов. Прозвучат выступления профессиональных артистов и педагогов, бизнесменов, общественников, волонтеров Победы, сотрудников Центра по работе с населением, депутатов, журналистов. Завершится концерт исполнением песни «День Победы», а после этого в 22.00 начнется праздничный фейерверк.

Напомним, начались сегодня праздничные торжества с парада Победы на площади Революции, где вологжан поздравили с Днем Победы первые лица города и области. Участниками и зрителями парада стали свыше 15 тысяч человек. Около 1000 участников промаршировали в составе парадных расчётов, порядка 10 000 вологжан встали в колонну «Бессмертного полка», еще 5 000 человек стали зрителями масштабного праздника.

Подробная программа празднования Дня Победы размещена на сайте «Вологда.РФ».