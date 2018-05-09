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День Победы глазами фотографа: самые яркие моменты с празднования в Архангельске
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День Победы глазами фотографа: самые яркие моменты с празднования в Архангельске 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Архангельске вовсю отмечают 9 Vая. Самый подробный репортаж вы найдете тут. Корреспонденты 29.ru с самого утра рассказывают, что происходит в городе. Также для вас мы собрали фотографии самых ярких моментов праздника.
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