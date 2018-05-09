«Мы не делаем постеров к играм»: фотограф Волгограда показал пленных немцев и волжских матросов

Горящий, но стреляющий до последнего патрона солдат, веселые бойцы в майские дни 45-го и пленные немцы в полевом госпитале — ко Дню Победы волгоградский фотограф Денис Волков создал новую серию фотографий, похожих на застывшие кадры из кинохроники.

— Пару раз в месяц мы встречаемся с реконструкторами и начинаем снимать, снимать и снимать, — рассказывает Денис Волков. — За год успели наработать сумасшедший массив. Чем больше фотографий я делаю, тем сложнее выбрать из них что-то по-настоящему стоящее и цепляющее. Над этой серией я корпел дольше обычного — было бы стыдно публиковать в День Победы середнячковые кадры.

Каждый снимок из галереи Дениса Волкова собирается, словно большой и сложный пазл — мастер художественной обработки добавляет спецэффектов и при этом пытается не переборщить с картинностью. — Немцев, которые не дают житья мирным жителям, мы снимали в конюшне Красноармейского района, которую волгоградские реконструкторы превратили в свой штаб, — уточняет фотограф. — Есть снимки с заброшенного авиагородка в Бекетовке и реконструкции в пойме реки Мечетка. Зная возможности современной техники, мы можем снять все сюжеты на простом зеленом фоне. И все же непрофессиональным актерам будет непросто смоделировать ситуацию и вжиться в свой образ на фоне обычного полотна.

Несмотря на отсутствие актерского образования, волгоградские реконструкторы умеют вживаться в любой образ — хоть веселые солдаты на перекуре, хоть измученные немцы в полевом госпитале.

— Ребята не боятся камеры. Если обычного человека с улицы одеть в форму и сказать: «Закричи с автоматом в руках». Да он застесняется и в жизни не закричит. А у наших реконструкторов есть хороший опыт. Ради хорошей фотографии они готовы на многое. Однажды говорю им: «Хочу снять горящего солдата, который до последнего отбивается от врагов». А они так запросто предлагают: «Давай подожжем человека. У нас есть специальный костюм и специальная мазь. Пять минут хватит?». Я не рискнул на такое — все эффекты без потерь можно сделать в фотошопе.

Выстраивая идеальную картинку еще до начала съемок, Денис Волков вспоминает и отложившиеся в памяти кадры из фильмов, и эпизоды из компьютерных игр про Вторую Мировую войну.

— Мне часто говорят, что я делаю не фотографии, а постеры к компьютерным играм, — улыбается волгоградский фотограф. — Но я считаю, что главное передать память. И для этого вовсе необязательно делать черно-белые карточки с эффектом ретро.