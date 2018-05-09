Ещё
В Оренбурге создали двадцатиметровый портрет героя Советского Союза Александра Родимцева
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбурге создали двадцатиметровый портрет героя Советского Союза Александра Родимцева 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Степном районе Оренбурга стену девятиэтажного дома по улице Брестской украсил портрет известного оренбуржца, дважды Героя Советского Союза, генерал — полковника Александра Родимцева.
Портрет Родимцева преобразил и девятиэтажный дом и территорию всего района. Перед нанесением изображения здесь уложили новый асфальт на тротуары и проезжую часть внутри двора, ликвидировали незаконные киоски. В ближайшее время здесь установят новое освещение.
Для работ в Оренбург пригласили новосибирскую художницу Марину Ягоду. В августе на фестивале уличного искусства «Стенограффия» она по заказу мэрии разрисовала фасад лицея №5. Над портретом Александра Родимцева Марина Ягода трудилась неделю, с 29 апреля по 6 мая. Работы удалось завершить до праздника. На рисунок ушли десятки баллончиков с краской.
«Для создания этого арт-объекта мы выбрали самую лучшую фотографию Родимцева. Здесь нашему великому земляку всего 34 года, и это фото сделано после гражданской войны в Испании, после получения им первой Звезды Героя. А Великая Отечественная война и его вторая Золотая Звезда были еще впереди. Я с особым волнением провожу сегодня это мероприятие и уверен, что жители города, все, кто здесь побывает, и, особенно, дети, обязательно будут спрашивать своих родителей, кто изображен на этой стене. И каждый расскажет, что это великий человек, патриот, герой, на которого мы все будем равняться» — отметил глава Оренбурга Евгений Арапов.
Александр Ильич Родимцев родился в Шарлыкском районе. Дважды Герой Советского Союза известен, как командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая отличилась в боях за Сталинград.
Фото: администрация Оренбурга
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Омской области клещи перешли в наступление «Мы восхищаемся их подвигом!» На Урале дан старт празднованию Дня Победы В Краснодаре будет сокращено количество ярмарок выходного дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру25
У Любови Толкалиной начался страстный роман12
На Самойлову набросились зрители20
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали24
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение