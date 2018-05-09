В Оренбурге создали двадцатиметровый портрет героя Советского Союза Александра Родимцева

В Степном районе Оренбурга стену девятиэтажного дома по улице Брестской украсил портрет известного оренбуржца, дважды Героя Советского Союза, генерал — полковника Александра Родимцева

Портрет Родимцева преобразил и девятиэтажный дом и территорию всего района. Перед нанесением изображения здесь уложили новый асфальт на тротуары и проезжую часть внутри двора, ликвидировали незаконные киоски. В ближайшее время здесь установят новое освещение.

Для работ в Оренбург пригласили новосибирскую художницу Марину Ягоду. В августе на фестивале уличного искусства «Стенограффия» она по заказу мэрии разрисовала фасад лицея №5. Над портретом Александра Родимцева Марина Ягода трудилась неделю, с 29 апреля по 6 мая. Работы удалось завершить до праздника. На рисунок ушли десятки баллончиков с краской.

«Для создания этого арт-объекта мы выбрали самую лучшую фотографию Родимцева. Здесь нашему великому земляку всего 34 года, и это фото сделано после гражданской войны в Испании, после получения им первой Звезды Героя. А Великая Отечественная война и его вторая Золотая Звезда были еще впереди. Я с особым волнением провожу сегодня это мероприятие и уверен, что жители города, все, кто здесь побывает, и, особенно, дети, обязательно будут спрашивать своих родителей, кто изображен на этой стене. И каждый расскажет, что это великий человек, патриот, герой, на которого мы все будем равняться» — отметил глава Оренбурга Евгений Арапов

Александр Ильич Родимцев родился в Шарлыкском районе. Дважды Герой Советского Союза известен, как командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая отличилась в боях за Сталинград.

Фото: администрация Оренбурга