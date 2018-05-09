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«Бессмертный полк» прошел по Тайланду
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«Бессмертный полк» прошел по Тайланду 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Не менее тысячи человек стали участниками шествия «Бессмертный полк» в Таиланде, сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов и участников акции. Шествия прошли в курортной Паттайе и на острове Пхукет.
Для проведения шествия «Бессмертного полка» было выбрано вечернее время: после полудня тропическая жара понемногу начинает спадать. По различным оценкам, на набережную Паттайи для участвия в акции вышло до 800 человек.
«Людей пришло в два раза больше, чем год назад. Были и песни под баян, и концерт местной самодеятельности после окончания шествия», — рассказал помощник почетного консула России в провинциях Чонбури и Районг Федор Озаренов.
По завершению акции все желающие могли посмотреть новый фильм «Собибор» о подвиге узников расположенного на территории Польши лагеря смерти. Фильм является режиссерским дебютом актера Константина Хабенского: картина уже завоевала множество положительных отзывов.
На острове Пхукет, где шествие прошло впервые, участниками акции также стали несколько сотен человек. Шествие стартовало от площадки у православного храма Святой Троицы.
Более миллиона человек одновременно спели «Катюшу» в России и за границей. Жителей разных городов объединил флешмоб «Споем вместе», который организовали телеканал «Россия» и социальная сеть «Одноклассники».
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