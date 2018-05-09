Евровидение: надо ли паниковать израильтянке?

Посланница Кипра Элени Фурейра оказалась тем самым чертиком из табакерки, которая выскочила и полностью перетасовала список фаворитов конкурса «Евровидение 2018» после первого полуфинала, прошедшего на Altice Arena в Лиссабоне 8 мая.

Пока все с умным видом рассуждали о мессиджах, посланиях, высоких музыкальных материях, вокализах и вибратто, лупах и импровизациях, радуясь на редкость яркой россыпи качественных музыкальных номеров, собравшимся в этом году на «Евровидении», Элени Фурейра, не претендуя на особенный музыкальный интеллект и глубокомысленность банально-танцевального на первый взгляд номера Fuego («Огонь»), буквально огненным напалмом прошлась по всем прогнозам, пречартам и букмекерским ставкам «Евровидения». Не мудрствуя лукаво, а беззаботно и зажигательно отпела-отплясала номерок, который становится теперь не только одним из главных хитов «Евровидения», но, видимо, и всего наступающего лета.

Людям понравилась эффектная и, кажется, крашеная блондинка с эффектными танцами, этакая кипрская Бийонсе, в реактивном угаре эротично раскачивавшая упругими бедрами и не менее упругими ритмами. Люди хотели праздника. И они его получили. Зрители на арене искупали аристку громоподобной овацией, а телезрители и жюри, похоже, надавали ей внушительное количество баллов. С каких-то дальних двадцатых мест в букмекерских списках, на которых Элени сиротливо ежилась все это время, она моментально ворвалась не просто в список фаворитов конкурса, а нахраписто водрузилась на первое место.

На пресс-конференции десяти победителей первого полуфинала, объявленных списком (о том, как распределились места станет известно только после финала 12 мая), безраздельно царствовавшая все предыдущие недели на вершине списка фаворитов Нетта из Израиля чувствовала себя явно не в своей тарелке, хотя старалась и не показывать досады. Она, ведь, уже реально вжилась в роль будущей победительницы конкурса, в чем ее без устали убеждали все и вся. Она, конечно, как могла, улыбалась во всю ширину своего рта, пела Фурейре дифирамбы, даже назвала ее «лучшей подругой» и «потрясающей личностью». Но какой огонь бушевал у нее в душе, остается только догадываться.

Можно также догадываться, как кусали локти на родине Элени в Греции, где певица уже несколько раз пыталась пройти нацотборы на «Евровидение». Не сумела и в этом году пробить стену непонимания дома и подалась с горя в родственный Кипр — типа как украинец Alekseev в Беларусь, но с гораздо большим, как видим, успехом. Кусала, видимо, локти не только вся Греция, но и конкретно Елена Папаризу , победительница «Евровидени 2005» в Киеве, которой песню Fuego предлагали изначально, но она поморщилась, как в свое время Елка от «Прованса», и сказала: «Что за муть вы мне принесли?!». А так бы в Лиссабоне блистали целых два бывших победителя Евросонга — она и норвежский белорус Александр Рыбак . Не судьба…

Более того, сама Греция с Янной Терези не прошла полуфинал, что делает шансы многострадальной Элени в финале конкурса не только более выигрышными, но, не исключено, что и наполняет душу артистки сладостным чувством мстительного реванша. Хотя, конечно, на пресс-конференции она сказала, что душой и сердцем с родиной и посвящает ей все свои победы.

Что касается Алексеева, за которого, конечно, болели не только в Беларуси, под флагом которой он выступал, но в Украине и России, то, к сожалению, сбылись не самые радужные прогнозы. Не лучшая песня Forever, более чем сомнительный китчевый номер с пошловатыми розочками и стрелами Амура, плюс невероятное волнение артиста во время выступления, когда его дрожащие губы и трясущиеся руки безжалостно попали в фокусы камер, сделали свое черное дело. Все пропало! Беларусь снова осталась ни с чем…

Однако, в целом по итогам первого полуфинала многие наблюдатели отмечают позитивную тенденцию: победили в этот раз все-таки не столько страны (пресловутая «политическая» подоплека), сколько песни. За небольшим исключением, это был очень сильный по составу участников и качеству музыкального материала тур и почти все его победители вполне заслуженно могут праздновать первую победу на пути к заветном Хрустальному микрофону.

Всеобщим любимчиком стал Миколас Йозеф, еще один очевидный фаворит конкурса, этакий чешский Джастин Бибер вперемежку с Фаррелом Уильямсом. Парень начинал уличным музыкантом и признался, что для него именно это было лучшим опытом и самой главной профессиональной школой. Замешанный на хип-хопе и R’N’B номер Lie To Me влюбил в себя практически всех — свежестью, музыкальностью, бесхитростной, но при этом отменно профессиональной подачей.

Убедительны были и другие счастливчики-полуфиналисты: мощный рокер Юджин Бушпепа из Албании; романтичная и трогательная Ева Засимаускайте из Литвы; невероятная Элина Нечаева из Эстонии, оглушившая конкурс невиданно-высокой оперной нотой; Цезарь Сэмсон из Австрии, расположивший к себе уверенной сдержанности; проект Equinox из Болгарии с сочным фолк-эмбиент-роком; зажигательная Саара Аальто из Финляндии…

Спорным из прошедших первый тур участников остается разве что ирландец Райан О’ Шогнесси, поскольку песня и пение оказались достаточно средними, но артиста вытянула, видимо, гей-тематика номера Together, что в кулуарах конкурса вызвало, кстати, большой скепсис, даже среди гей-комьюнити. Спекуляция — это всегда не хорошо, тем более, что сам певец к гей-сообществу никакого отношения не имеет и теперь все спрашивают: а с чего это его вдруг торкнуло?

И, видимо, именно это «спорное» место не досталось Севаку Ханагяну из Армении, чья песня Qami не только была исполнена профессионально безупречно, но была одним из музыкльных украшений программы. Москвич, победитель украинского X-Factor и член жюри армянского «Голоса» не скрывал своей досады, у него даже навернулись слезы на глазах после безжалостного вердикта голосования. Успокаивали всем миром: в конце концов, и Билан победил не сразу…

Серьезному удару подверглись также позиции греческо-киркоровской «Команды мечты» (DreamTeam). Их клиентка Айсель из Азербаджана не прошла в финал с дорогостоящим номером X My Heart, так же, собственно, как и Alekseev, поскольку вокальным тренингом артиста занимался известный педагог Алекс из той же «мечтательной» бригады. Теперь все взоры обращены на судьбы Молодовы с трио DoReDos во втором полуфинале. Станет ли My Lucky Day для них действительно «Счастливым днем»? Иначе — полный крах акций на евро-поп-бирже…

***

Зажигательная Нетта из Израиля, несмотря на все турбулентности, закрученные первым полуфиналом, и потерю формального лидерства в списках букмекров, не теряет, тем не менее, оптимизма. Хохочет:

— Вот, Амон Шпектор, мой пресс-секретарь. Так забавно, что у меня есть теперь свой пресс-секретарь!

— Нетта, столько суеты и восторгов вокруг вас. Даже «Королева Австрии» Кончита Вурст сказала, что болеет за вашу песню. Вы ожидали такого всеобщего восхищения?

— Я всегда говорила, что мы делаем что-то особенное и уникальное, но не ожидала такого бума. Это грандиозно! Тем более, что я все-таки выхожу за рамки обычного стандарта.

— В группе Navy вы же пели несколько другие песни?

— Это были старые израильские песни, вроде Kan, A-Ba-Ni-Bi…

— Японские кошечки Манеки-Неко, символ вашего номера, приносят по поверию удачу. Вы надеетесь на них? Вы суеверны?

— Нет, конечно, я не настолько суеверна, чтобы во всем искать знаки и символы. Типа: мой номер в гостинице 1224, значит я выиграю, ха-ха-ха… Нет. Но надеюсь! Эти кошечки стали очень интересной идеей нашей команды. Наша песня вообще очень близка к K-Pop (корейскому попу), J-Pop (японскому попу)… И еще у меня есть вот это кольцо — от моей бабушки, она умерла, когда мне было 12 лет. Она была очень сильной и независимой женщиной. Я собиралась надеть его, когда выйду замуж. Но мне кажется, что она была бы не против, если бы узнала, что я все-таки решила впервые надеть это кольцо сейчас, на «Евровидение». Через него мне передается ее сила.

— Тем не менее, на национальном отборе вы не были в очевидных лидерах, как сейчас. Каково ощущать себя фаворитом, от которого ждут победы?

— Я смущена! Но одновременно и очень горда быть фаворитом, учитывая, что я не выгляжу стандартно, не мыслю стандартно, создаю вещи вне рамок, оригинальность написана девизом на моем флаге. Думаю, и в Израиле, и в мире меняются многие вещи. Это здорово, и я стараюсь быть в центре этих изменений. Я понимаю, что должна очень серьезно и напряженно поработать, чтобы спустя 20 лет (после победы Даны Интернешнл в 1998 г., — прим.ред.) снова привезти «Евровидение» в Израиль. Надеюсь, что со всей замечательной израильской делегацией мы сделаем это!

— У вас был импровизационный ансамбль The Experiment. Это часть того, что вы называете «вещами вне рамок»?

— Я давно импровизировала с блюзами в музыкальных клубах и барах Тель-Авива, устраивала вечера импровизации и основала это замечательное трио, с которым, правда, сейчас уже не работаю. Я вышла из джаза, мое образование связано с джазом. Я всегда была «несносным ребенком», не следовала правилам даже в классических канонах, всегда тараторила, остаивая свою правоту, будто кудахтала, как курица. Именно поэтому я обыгрываю это «кудахтанье» и в своем номере. Это такая частичка личного… Я всегда любила своих коллег, сцену, но была несколько другой, чем остальные певцы, которые обычно все четко организовывают, выстраивают, отшлифовывают в своих песнях. Мне же нужна свобода в нотах и свобода в отношениях. В этом суть и самой импровизации, что стало в итоге проектом целого реалити-шоу, которое я целый год возила по стране, после чего у меня даже не осталось денег на квартплату, ха-ха-ха…

— То есть это забавное кудахтанье в номере — символ свободы и борьбы?

— В этом есть двойной смысл. В песне заложено сильное послание о правах женщин. Если вдруг кто-то больно наступит на ваш палец, займет ваше место, сделает вам больно, будет угрожать, то вам страшно, вы мечетесь, кудахчите, как курица, от страха. Я хотела этим чувствам, идеям, описанным в песне, найти оригинальное звуковое решение, какой-то фанк. Вспомнила, как мне часто говорили: чего ты кудахчешь, как курица… К тому же слово baka означает по японски «глупый» и очень гармонирует со стилем K-Pop, в котором написана наша песня. Мне очень нравится, что мы придумали все это, и оно так легло на тело песни.

— Судя по вашим репетициям и первому выступлению в полуфинале вы не только импровизируете вокально, но и хореографически…

— У нас, конечно, есть хореографические заготовки. Но вы знаете, я хочу двигаться и танцевать еще больше. Мне это очень нравится. Я не хочу это делать банально, заученно, по каким-то устоявшимся правилам, хочу своими движениями, хореографией выражать саму себя. Ведь танец — это свобода, он должен быть гармоничен самому себе, соответствовать твоему размеру и даже любить тебя. Я очень много думала над визуализацией своего номера, меня это просто преследовало. Могу ли я быть в своих движениях так же свободна, как и в пении? В итоге, как мне кажется, что-то из этого получилось. Сама я очень довольна.

— Вы уже всем подарили здесь столько радости! Успеха вам в финале!

Лиссабон.

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