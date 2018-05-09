Ещё
За себя и за того парня: фронтовики собрались на Поклонной горе
Далее:
Читайте также:
Ещё

За себя и за того парня: фронтовики собрались на Поклонной горе 

Мир24 59 минут назад
Празднование Дня Победы в Москве к вечеру перенеслось в парки и скверы. Там проходят многочисленные акции памяти, выставки и концерты. Многие приходят отметить 9 мая на Поклонную гору, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Ермаченкова.
На Поклонную гору все идут и идут люди. Они несут красные гвоздики и дарят их ветеранам. Дети не ограничиваются цветами и дарят все, что умеют и имеют: танцы, стихи, песни. Это праздник со слезами на глазах. Сегодня это чувствуется особенно остро, с каждым годом ветеранов все меньше. Тем, кто уходил на фронт в 18, сегодня 95 лет. Потому на скамейках, где раньше собирались боевые друзья, теперь все больше молодежь. Но все равно и сегодня кто с палочкой, кто под руку с внуками они идут на Поклонную гору. Как и когда-то в бой — за себя и за того парня.
«Нас демобилизовалось разведчиков-артиллеристов 50 москвичей. Каждый год мы встречались здесь. Остался я один из 50 разведчиков. Мне повезло, я в рубашке родился», — говорит ветеран Николай Шашлов.
У них берут автографы. Говорят теплые слова, просят обняться. Они стесняются. Но не отказывают в фотографии никому. «Конечно, чувство стеснения бывает. Деток я люблю и уважаю. Не случайно гостинцы взяла», — говорит ветеран Надежда Семенова.
«Самое главное сегодня — сохранить мир на Земле, в нашей стране», — подчеркивает ветеран Виталий Паномарев.
На Поклонной много тематических площадок. Люди общаются, кладут гвоздики у Вечного огня, идут в музей. У мемориала сегодня звучит бессмертная музыка в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. «Я сын фронтовика, наша семья потеряла больше половины родных. Поэтому мне говорить с пафосом неуместно. Мой отец молодым ушел из жизни, он получил ранение в голову и это очень сократило его жизнь», — рассказал народный артист России.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Интарс Бусулис: Моя жена не ревнует меня к Ваенге «Горячее сердце»: Школьницу из Приморья наградили за спасение мальчика На тракторном заводе в Минске для ветеранов ВОВ прозвучали песни Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру25
У Любови Толкалиной начался страстный роман12
На Самойлову набросились зрители20
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали24
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение