За себя и за того парня: фронтовики собрались на Поклонной горе

Празднование Дня Победы в Москве к вечеру перенеслось в парки и скверы. Там проходят многочисленные акции памяти, выставки и концерты. Многие приходят отметить 9 мая на Поклонную гору, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Ермаченкова.

На Поклонную гору все идут и идут люди. Они несут красные гвоздики и дарят их ветеранам. Дети не ограничиваются цветами и дарят все, что умеют и имеют: танцы, стихи, песни. Это праздник со слезами на глазах. Сегодня это чувствуется особенно остро, с каждым годом ветеранов все меньше. Тем, кто уходил на фронт в 18, сегодня 95 лет. Потому на скамейках, где раньше собирались боевые друзья, теперь все больше молодежь. Но все равно и сегодня кто с палочкой, кто под руку с внуками они идут на Поклонную гору. Как и когда-то в бой — за себя и за того парня.

«Нас демобилизовалось разведчиков-артиллеристов 50 москвичей. Каждый год мы встречались здесь. Остался я один из 50 разведчиков. Мне повезло, я в рубашке родился», — говорит ветеран Николай Шашлов.

У них берут автографы. Говорят теплые слова, просят обняться. Они стесняются. Но не отказывают в фотографии никому. «Конечно, чувство стеснения бывает. Деток я люблю и уважаю. Не случайно гостинцы взяла», — говорит ветеран Надежда Семенова

«Самое главное сегодня — сохранить мир на Земле, в нашей стране», — подчеркивает ветеран Виталий Паномарев.

На Поклонной много тематических площадок. Люди общаются, кладут гвоздики у Вечного огня, идут в музей. У мемориала сегодня звучит бессмертная музыка в рамках Пасхального фестиваля Валерия Гергиева . «Я сын фронтовика, наша семья потеряла больше половины родных. Поэтому мне говорить с пафосом неуместно. Мой отец молодым ушел из жизни, он получил ранение в голову и это очень сократило его жизнь», — рассказал народный артист России.

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