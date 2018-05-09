Психоделика и джаз: советские фантастические мультфильмы

Космические перелёты, встречи с пришельцами и неизведанные миры в творчестве советских аниматоров.

Фантастика в СССР всегда занимала особое место. В историях о других мирах и цивилизациях авторы часто рассказывали о совершенно обыденных и земных проблемах. И здесь речь идёт не только о литературе и кинематографе.

Советские режиссёры-мультипликаторы нередко экранизировали серьёзные фантастические произведения Рэя Бредбери, Кира Булычёва и многих других авторов. Да и собственные сюжеты у них часто затрагивали самые острые темы.

Многим рисованная советская фантастика запомнилась отдельными сценами и персонажами. Освежим воспоминания о некоторых интересных мультфильмах.

Этот мультфильм идёт с подзаголовком «Фильм-гипотеза», а снял его актёр Василий Ливанов . В сюжете авторы пытаются разобраться в происхождении пояса астероидов между Марсом и Юпитером. В эту область отправляется космический корабль с целью изучения различных небесных тел. Космонавты обнаруживают астероиды неправильной формы, и это подводит к теории о планете Фаэтон, которая, по предположению некоторых учёных, могла когда-то существовать.

Но дальше в мультфильме обращаются уже к древней легенде, которая и дала название планете. В древнегреческой мифологии Фаэтон — сын бога солнца Гелиоса. Однажды он взял колесницу отца, но не справился с ней и погиб. Исходя из этого мифа, авторы мультфильма высказывают предположение, что древние цивилизации на земле могли контактировать с пришельцами с Фаэтона. А мифы — лишь отражение реально происходивших событий. Возможно, они наблюдали взрыв планеты и потом перенесли это в истории о богах.

Также здесь пытаются разобрать причины гибели планеты. Могли сами развитые жители уничтожить свой мир или же произошло столкновение с кометой? Конкретных ответов здесь не дают. Недаром это лишь «фильм-гипотеза». Но всё-таки он заставляет задуматься и о знаниях человечества и о том, что космос до сих пор остаётся загадкой для большинства жителей земли.

Стиль знаменитого мультипликатора Анатолия Алексеевича Петрова легко узнать. Он прорисовывает персонажей максимально приближенно к реальности. И к тому же, изображает их с разных ракурсов, как бы перемещая камеру. В результате его мультфильмы воспринимаются почти как игровое кино. Персонажи выглядят, двигаются и говорят словно живые люди.

Петров снимал детские мультфильмы, брал за основу сценариев много сказок и древних мифов. Но одна из самых известных и глубоких его работ — экранизация рассказа известного советского фантаста Севера Гансовского «Полигон».

Изобретатель создаёт практически совершенное оружие — танк, который «читает» мысли и намерения противника. В оборонительном режиме он может предугадывать действия и избегать попаданий, а при нападении заранее знает чего боится враг.

Демонстрация танка проходит на острове, который населяют туземцы. Изобретатель показывает комиссии из высших военных чинов способности своего детища. Но после он сообщает генералам, что его сын служил под их руководством и погиб в одной из колоний. И его изобретение — лишь способ отомстить. Учёный добивается своей цели, но потом осознаёт, что и сам боится танка, и ему уготована та же участь, что и остальным.

В «Полигоне» Гансовский, а следом за ним и Петров, поднимают сразу несколько важных тем: гибель солдат на войне, одержимость местью и то, как людей губит собственный страх.

Этот короткий мультфильм без слов о первой встрече человека и инопланетянина снял Владимир Тарасов — автор анимационных вставок в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», кроссовера «Юбилей» к столетию мультипликации, а также ещё нескольких примечательных фантастических работ, которые ещё появятся в этом списке.

Сюжет «Контакта» очень прост. Художник, чем-то напоминающий внешне Джона Леннона , хочет нарисовать пейзаж. Он идёт в поле и по дороге как бы «фотографирует» глазами всё, что видит, а потом останавливается передохнуть у озера.

В это время на поляну прилетает космический корабль, из которого выходит инопланетянин. Он точно так же «фотографирует» глазами всё окружающее, но при этом ещё и превращается во встреченные предметы. Художник сначала пугается, но потом понимает, что у пришельца совершенно мирные намерения.

Текста в мультфильме нет, но зато герой напевает одну и ту же мелодию, а именно Speak Softly Love Нино Роты. И именно через музыку и через искусство даже представители разных цивилизаций могут понять друг друга. Герои понимают, что между ними не так и много различий. И даже не понимая язык, они находят общий язык.

Лёгкость и позитив переданы и в самой картинке. Краски в «Контакте» очень яркие, анимация чем-то напоминает всё тех же Beatles времён Yellow submarine. И даже вроде бы грустная мелодия разбавляется джазовыми мотивами аранжировки Oh, Lady Be Good Гершвина.

Мультфильм того же режиссёра Тарасова. Однако снят он совсем в другой манере и с другим настроением. Да и тема отличается: здесь уже не история контакта с другой цивилизацией, а тема воспоминаний о детстве и родине.

Космонавт возвращается домой после долгого транспортного рейса. Перед посадкой он попадает в метеоритный поток, и у корабля отключается автопилот. Приземлиться он может только на ручном управлении. Медики с земли советуют космонавту хорошо отдохнуть и выспаться перед посадкой и обещают разбудить его на земной орбите.

Пилот крепко засыпает и во сне видит картины из детства. Но видимо долгий полёт и переживания слишком утомили его. Базе на земле не удаётся разбудить космонавта. Потом к ним присоединяется весь мир. Все радиоточки, корабельные станции и даже люди на стадионах скандируют: «Проснись».

Но в финале в центр управления приходит дед космонавта и просит изменить маршрут корабля так, чтобы он пролетел над его родным домом. Уж дедушка точно знает как разбудить внука.

Авторов мультфильма консультировал космонавт Алексей Леонов , поэтому вся техническая сторона выглядит и звучит очень реалистично. Общение с центром управления полётом, советы космонавту и сам стиль переговоров взят буквально из жизни. При этом затронута очень близкая и понятная каждому тема воспоминаний о детстве и родном доме. А накал эмоций достигается за счёт сочетания почти психоделического видеоряда с 5-й симфонией Малера, создающей ощущение надвигающейся катастрофы.

Философский двухсерийный мультфильм снят режиссёром Алексеем Соловьевым . Его многие знают по детскому многосерийному мультику «КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)». Но гораздо интереснее, что сценарий написал Аркадий Стругацкий . Конечно же, не обошлось без любимой братьями Стругацкими неоднозначности и неожиданных поворотов сюжета.

В мире будущего внезапно пропадает связь со всеми космическими станциями. А над землёй появляется странный шар, который на мгновение затягивает в себя все встреченные предметы. Разумеется, учёные решают захватить объект и изучить его. Но в лаборатории шар начинает поочерёдно затягивать в себя всю группу контакта. Последний учёный понимает, что это и было целью объекта — найти самых подготовленных людей. И для этого ему нужно было всего лишь попасть в их поле зрения.

Но потом учёные обнаруживают, что их переместили на другую планету. Все её жители погибли, а шар управляется роботами. Они должны найти тех, кто достоин унаследовать технологии развитой цивилизации. Но для этого люди должны пройти испытание.

Две серии длятся всего около пятнадцати минут. Но за это время сценарист и режиссёр успевают показать судьбу целого мира и заставить задуматься о самопожертвовании ради блага цивилизации.

Тот самый мультфильм, где в начале каждой серии мило чихает котик. Изначально на студии «Телефильм-Рига» сняли три серии. Все они рассказывали о том, как кот-робот Индрикис XIII помогает спасать людей и инопланетных существ от всяких бед, которые они сами же и натворили.

Сюжеты всех серий почти одинаковые: какие-нибудь нелепые инопланетяне случайно устраивают катастрофу. В первой серии на свободу вырываются андроиды, во второй — инопланетянин не может найти соль для обеда, а в третьей — случается пожар. Каждый раз кот Индрикис меняет форму и мило улыбается. Но чтобы справиться с проблемой, ему на подмогу всегда приходят друзья. Причём обжора инопланетянин из второй серии потом уже помогает тушить пожар.

Описывать «Фантадром» довольно трудно — не зря эти мультфильмы регулярно попадают в подборки вроде «советская психоделическая мультипликация». Но при всём безумии и перемене форм всего и вся, авторы сумели сделать персонажей очень обаятельными. Кот и его фиолетовая подруга, толстый инопланетянин, мышь на космодроме — все они невероятно милы. А Индрикис в каждой серии ещё и чихает по-разному.

Уже после распада советского союза все три мультфильма были перемонтированы, заново раскрашены и переозвучены. И если более яркие цвета, возможно, пошли на пользу, то обилие лишних звуков, смешков и мычания выглядело попыткой превратить «Фантадром» в мультфильмы для малышей. Это же подтверждают и многочисленные продолжения. На студии Dauka позже досняли ещё десять серий, но все они не идут ни в какое сравнение с первыми тремя.

В четвёртом эпизоде герои пытаются достать на планете цветы и сталкиваются со свиньёй, в пятой рассказывается про корову и доильный аппарат, причём корова ещё и любит валяться в гамаке. Неудивительно, что продолжения не так любимы зрителями, как классические советские эпизоды.

Экранизация совсем короткого рассказа Рэя Бредбери от киностудии Узбекфильм. Поскольку в оригинале история была скорее эмоциональной, чем сюжетной, мультфильм тоже вышел довольно психоделическим.

Мир будущего, всё автоматизировано. Робот каждое утро будит детей и читает им стихи, готовит завтраки, убирает дом, поздравляет с новым годом. Но однажды утром оказывается, что людей уже нет, они все погибли в глобальной катастрофе. Дом, больше напоминающий бункер, устоял, но от его обитателей остались только горстки пепла в кроватях. Однако робот этого не понимает. Он продолжает готовить завтрак и будить детей.

Но потом случайно залетевшая птица провоцирует робота на разрушение здания. Эта часть отличается от оригинала, там дом уничтожил случайный пожар. Поэтому остаётся только гадать: робот рушит всё случайно или же он осознанно хочет прервать существование без людей.

В финале, как и в книге, цитируют стихотворение Сары Тисдэйл «Будет ласковый дождь».

И ни птица, ни ива слезы не прольёт,

Если сгинет с Земли человеческий род.

И весна… и весна встретит новый рассвет,

Не заметив, что нас уже нет.

перевод Евгений Витковский

И снова работа Владимира Тарасова. Этот сюжет основан на рассказе Роберта Силверберга «Честный контракт». Но по факту от оригинала осталось только вступление, а сам сюжет перевернули с ног на голову.

В исходнике космонавт прибывает колонизировать новую планету, но тут же сталкивается с настойчивым роботом-коммивояжёром. Тот предлагает купить у него товары, причём использует для убеждения не самые честные методы. Например, он специально перенёс опасных животных с соседнего континента, чтобы заставить колониста приобрести защитное поле.

Но даже отвязавшись от робота, космонавт сталкивается с другой проблемой. По контракту с компанией ему обязаны бесплатно предоставлять всё необходимое для жизни. Но в понятие «необходимое» не входят ни сигареты, ни даже лезвия для бритья. А пересылка всех предметов, которые ему могут понадобиться, стоит необоснованно дорого. При этом контракт запрещает ему покупать товары где-то на стороне, например, у робота-коммивояжёра.

Начинается мультфильм ровно так же, как и рассказ, но довольно быстро заметны различия. Робот здесь вежливый, и даже можно сказать более человечный, чем наниматели героя. Но его хозяева точно так же на него давят и требуют, чтобы он зарабатывал деньги.

В финале книги всё сводится к находчивости космонавта: робот угрожает ему оружием, и он заявляет своим нанимателям, что для выживания ему нужны деньги. А после их отказа разрывает контракт. В мультфильме же всё сводится просто к дружбе и взаимопомощи: робот и человек объединяют свои усилия, а в конце даже спасают друг друга. Это, конечно, сильно сбавляет градус иронии, который был в рассказе Силверберга. Но такая тема лучше подходила к советской идеологии.

Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение «Контракта». Всё действие происходит под пение Эллы Фицджеральд , что придаёт мультфильму драйва и даже некоторого безумия.

Философский и очень ироничный мультфильм для взрослых от автора легендарных «Ух ты, говорящая рыба» и «Ишь ты, Масленица!» Роберта Саакянца.

Этот мультфильм «взрослый» во всех отношениях. В нём нет текста и ярких красок. При этом автор не стесняется анатомически подробно рисовать обнажённые тела В качестве саундтрека выбраны легендарные электронные композиции: в самом начале играет Rockit Херби Хэнкока, а дальше можно услышать Yello и даже Жан-Мишеля Жара.

Начинается всё традиционно: космический корабль прибывает на неизведанную планету. Когда команда сталкивается с местными животными, некоторые колонисты с испуга пытаются в них стрелять. Но убив животное, человек сам превращается в него. Мало того, если человек спиливает дерево — он становится деревом.

Вероятно, так природа нового мира поддерживает баланс. Принцип действует и для самих животных, населяющих этот мир. Главная героиня пытается предупредить своих коллег, но большинство из них уже превратились в животных. И тогда она решает сама стать птицей, но выясняет, что повторное убийство возвращает человека в исходный облик, но у него остаются повадки животного.

В итоге выжившие участники экспедиции улетают. А заканчивается «Урок» песней Джона Леннона Imagine, которая как бы озвучивает мораль всей истории и призывает жить в балансе и гармонии.

И ещё один мультфильм Владимира Тарасова. На этот раз экранизация первой части романа «Посёлок» Кира Булычёва. У мультфильма очень необычный визуальный ряд. Над графикой здесь работал математик Анатолий Фоменко. Сейчас его знают как автора очень спорной «Новой хронологии» — теории, разрушающей привычную хронологию важных исторических событий.

Сюжет рассказывает о группе людей, живущих в неизвестной местности. Здесь иная природа, жители называют «шакалами» или «козами» совсем других животных. Старый (его озвучивает Василий Ливанов) пытается рассказывать подросткам о культуре, учит их читать и прочим наукам. Но общество постепенно деградирует и скатывается почти к общинному строю.

Чтобы спастись, люди должны преодолеть перевал. Но пройти его очень трудно, предыдущие три экспедиции провалились. Но всё-таки группа подростков и их старший товарищ Томас отправляются в путешествие.

И книга и мультфильм построены так, что изначально непонятно, где живут герои. Окружающий мир воспринимается то ли как другая планета, то ли как постапокалиптичный мир. Что произошло на самом деле раскрывается только ближе к финалу. Но выглядит всё очень мрачно и даже обречённо.

Путешествие героев начинается под песню Александра Градского «Театр» на стихи Саши Чёрного . И по мере нарастания накала в композиции видеоряд превращается в почти абстрактный набор сцен.

Кстати, Кир Булычёв, который сам писал сценарий к «Перевалу», остался недоволен графикой. Он считал, что картинка не вяжется с сюжетом. Однако именно необычный видеоряд, вкупе с музыкой и закадровым голосом Кайдановского сделал мультфильм настоящей легендой.

В отличие от книги, финал «Перевала» остаётся открытым. Дети добираются до пункта назначения, но смогут ли они в дальнейшем спастись авторы точно не говорят — герои просто отправляются в обратный путь.

Не очень известный режиссёр Владимир Маилян в 1985 году на студии «Арменфильм» выпустил короткий мультфильм «Планета 888». В истории без слов он снова затронул вечный вопрос взаимоотношений человека и природы.

Два космонавта прибывают на планету, непригодную для жизни. Постепенно выясняется, что всё было уничтожено в результате ядерной войны. Космонавты принимаются за уборку. С помощью фантастических технологий они убирают тучи и смог, а гигантские пылесосы вычищают от грязи поверхность.

Они снова выращивают на земле траву и деревья, а потом зарождается и жизнь. Но новая цивилизация практически сразу устраивает войну: маленькие человечки нападают друг на друга с оружием. Космонавты перед отлётом отбирают у них ружья. Возможно, их теперь будут считать богами — обитатели планеты долго смотрят им вслед.

Режиссёра Анатолия Ивановича Солина знают по множеству ярких детских мультфильмов. Среди них «Приключения Мюнхаузена», «Великолепный Гоша», «Приключения поросёнка Фунтика» и многие другие.

Но среди его работ есть пятиминутный и очень интересный мультфильм «Упущенная галактика» по рассказу сценариста Евгения Шатько о контакте человечества с инопланетянами. По традиции на землю попадает космический корабль. Но на этот раз пришельцы сталкиваются не с учёными или военными. Гостя встречает лесник Акимыч. Его озвучивает Лев Дуров , он же читает текст за кадром.

Пришелец сообщает Акимычу, что у него всего час времени, и он хочет передать человечеству собрание всей философии и науки их высокоразвитой цивилизации. Знания мира пришельцев заключены в небольшой пирамидке. Но до учёных добираться очень далеко, и пришелец оставляет её Акимычу.

Это простая и понятная сатира о столкновении продвинутого разума с буднями русской деревни. Акимыч не может представить космические расстояния и считает, что пришелец врёт. Не понимает как может существовать другая форма жизни и почему их не бьют током электромагнитные волны. Финал истории вполне предсказуем. Лесник в итоге просто закапывает пирамидку в огороде, думая: «Чего начальство-то беспокоить?»

Экранизация одноимённого рассказа Рэя Бредбери. Космическая экспедиция с земли прибывает на новую планету. Цель полёта — исследовать новый мир на предмет наличия в её недрах ценных ресурсов. Но космонавты обнаруживают, что планета живая, она исполняет любое желание человека. Каждый здесь может даже летать, стоит только этого захотеть. И тем более здесь всегда можно вдоволь поесть и напиться воды или даже вина.

Однако один из руководителей экспедиции по имени Чаттертон далёк от любых мечтаний, он хочет «содрать шкуру» с нового мира, и просто опустошить недра планеты. Для этого он устанавливает бурильную машину, но планета тут же поглощает аппарат. Тогда Чаттертон достаёт ядерную бомбу, желая уничтожить враждебный мир, и его тут же убивают тигры.

Финал мультфильма близок к книге, но есть некоторые расхождения в самом его смысле. Корабль улетает с планеты. В оригинале космонавты рассуждают о том, что иначе этот мир быстро заселят люди подобные Чаттертону. При этом характер планеты часто ассоциируют с женщиной: она очень долго ждала гостей и приняла их со всем гостеприимством. А после того, как корабль улетел, она уже не позволит им вернуться, просто от обиды.

В мультфильме же командир корабля забирает с собой бомбу, которую Чаттертон уже успел активировать, и космонавты жертвуют собой, чтобы спасти прекрасный мир. Но в обоих случаях на планете остаётся один из участников экспедиции.

Футуристическая переработка древней легенды о драконе, похищавшем прекрасных девушек. Сам мультфильм показывает историю иносказательно, тем более, что текст здесь есть лишь в самом начале и конце. Имена персонажей и некоторую другую информацию можно узнать только из аннотации авторов.

Как говорится в начале, сюжет рассказывает о мире далёкого будущего или далекого прошлого, когда «миром владели змеи». На город, расположенный среди пустынь, нападает огромный дракон. Чтобы ублажить его, жители раз в год отдают чудовищу самую красивую девушку.

Мультфильм рассказывает о влюблённой паре. Девушку по имени Кора должны отдать в жертву. Ей дают время попрощаться со своим возлюбленным Зором. Имена героев в самом мультфильме не называют, но они даны в аннотации. Зор решает спасти свою любимую девушку. На месте, где её забрал дракон, он находит доспехи и отправляется на поиски.

Найдя дракона, он понимает, что это — лишь огромный механизм. Зор встречает юношу, который управляет чудовищем, и убивает его. Но потом выясняется, что Кора успела полюбить своего похитителя и больше не хочет без него жить. Она кончает жизнь самоубийством, а Зор становится новым хозяином дракона.

В мультфильме очень злободневно показан мир будущего: все люди наблюдают за жертвоприношением по телевизору, как за реалити-шоу, но никто не пытается помочь. Иногда отмечают влияние фильма «Звёздные войны» на костюмы и оружие персонажей. Но по сути, эта история — лишь очередная версия классической легенды о том, что убивший дракона сам становится драконом.

Ещё один двухсерийный мультфильм о колонизаторах других планет. Снял его известный мультипликатор Геннадий Тищенко по своему же рассказу. Многим зрителям этот мультфильм запомнился из-за персонажей, похожих на Сильвестра Сталлоне Арнольда Шварценеггера и музыки хард-рок группы «Джокер».

Инспектора Янина отправляют на планету под названием Геона, где уже развёрнута международная миссия — ей как раз руководят «Сталлоне» и «Шварценеггер». На планете пригодный для жизни климат, но она населена вампирами — летающими существами, похожими на птеродактилей. Они сосут кровь у людей и впрыскивают в их организм яд. В результате колонисты могут впасть в состояние, подобное летаргическому сну.

В сюжете мультфильма в очередной раз обыгрывается идея, что люди слишком грубо относятся к природе и пытаются ей противостоять, вместо того, чтобы находить общий язык и баланс. Учёные расстреливают вампиров, не замечая, что они разумны. И только Янин совершенно случайно узнаёт, что если укусов будет больше, то в кровь сразу же попадают и антитела к яду, а вместе и тем и телепатическая информация о жителях этого мира.

Но люди уже успели достаточно навредить местной природе, и потому им приходится улететь, так и не познакомившись с местной цивилизацией, которая строит города под водой.

Возможно, в детстве эти мультфильмы воспринимались сложно, а некоторые вообще казались непонятными. Но многие творения советской мультипликации признаны во всём мире. Их можно найти с субтитрами на английском и других языках. Авторы нередко затрагивали даже темы, которые в большом кино могли показаться слишком спорными, но так называемый «малый жанр» — рисованные истории на десять-пятнадцать минут — позволяли донести до зрителя идеи режиссёров и сценаристов. А мультипликация давала создателям свободу фантазии и творчества, недоступную кинематографу.

Выше приведена лишь небольшая часть советских мультфильмов, но возможно они помогут вспомнить и другие работы отечественных авторов.

#истории #кино #золотойфонд