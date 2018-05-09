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РГО презентовало медиапроект «Самая красивая страна» в Баня-Луке
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РГО презентовало медиапроект «Самая красивая страна» в Баня-Луке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
9 мая, в День Великой Победы над фашизмом, после прохождения «Бессмертного полка» в Баня-Луке здесь была начата презентация масштабного медиапроекта Русского географического общества (РГО) под названием «Самая красивая страна», направленного на сохранение природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Организаторами мероприятия выступили директор Центра РГО в Белграде Миролюб Милинчич и лидер «Объединённой Сербской», заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербской Боснии и Герцеговины Ненад Стевандич.
"Организуя эту выставку, мы продолжаем прославлять победителей, отдаем дань памяти их мужеству и жертвенности за лучший и более справедливый мир", — подчеркнул Стевандич.
"Мы обременены темпами современной жизни и постоянными негативными новостями об угрозах миру и конфликтах на планете, — отметил высокопоставленный парламентарий. — И сегодня нам предоставляется возможность погрузиться в оазис прекрасного, где отражены устремления к высотам культуры и красоте мироздания. Этому и посвящена данная выставка, демонстрирующая те тонкие линии наших славянских корней, связывающие наши народы и объединяющие нас патриотизмом, гуманизмом и позитивными стремлениями к развитию человечества".
Русское географическое общество (РГО) вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств, рассказал Миролюб Милинчич.
"Отрадно, что наша выставка проходит в Республике Сербской 9 мая во время празднования Дня Великой Победы, после проведения международной акции «Бессмертный полк», что символизирует духовное, культурное и историческое единство наших народов", — считает директор Центра РГО в Белграде, выразивший при этом пожелание, чтобы «посетители смогли увидеть не только изображения, но и ощутить особый дух России».
Миролюб Милинчич также обозначил свое видение путей борьбы с историческими фальсификациями.
"В настоящее время в Сербии и России осталось не так много людей, знающих о существовании неразрывной связи и ощущающих близость между нашими культурами, — указывает он. — Причиной этому стали как объективные, так и субъективные факторы. Сейчас наступает тот момент, когда есть возможность исправить эту ошибку или историческую неправду. Лучшим способом для этого является сближение российской и сербской молодежи, знакомство наших детей с культурой, историей и обычаями двух государств. За время работы мы добились отличных результатов в области студенческих обменов, налаживании двусторонней коммуникации среди молодежи".
Напомним, что впервые данный фотоконкурс — «Самая красивая страна» состоялся в 2015 году и вызвал широкий общественный резонанс. С 2016 года он стал ежегодным.
В жюри фотоконкурса входят Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, художник, график Вадим Горбатов, фотограф дикой природы Даниил Коржонов, подводный фотограф Сергей Шанин. По традиции членом жюри стал один из победителей фотоконкурса «Самая красивая страна». В 2017 году это фотограф дикой природы Дмитрий Уткин.
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