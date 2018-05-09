Фотомонтаж как инструмент пропаганды в Великой Отечественной войне 

Фотомонтаж используется давно и в самых разнообразных целях. Конечно же, его массово использовали и в качестве инструмента пропаганды.
В этом выпуске вы найдете фотографии времен Второй мировой, подвергшиеся фотомонтажу в целях пропаганды.
1. Подделка и оригинал
2. Классика советского фотомонтажа. Не задумывался над этой фотографией только слепой. Типичная подпись: «Член айнзатцгруппы целится в упор в мать с ребенком. Женщинам часто приказывали прижимать детей к себе, чтобы один выстрел достигал двойного эффекта». (This Century).
а) Форма солдата не соответствует ни одной из применяемых в Вермахте и СС.
б) Объекты на правой стороне фото отбрасывают на землю адекватные тени (солнце в зените, поэтому лучше видны тени от наклонных предметов — лопат). На левой стороне ни солдат, ни женщина теней на землю не отбрасывают вовсе. И хотя тень от левой ноги солдата может быть скрыта рельефом, тень от правой ноги на правдивом фото обязана присутствовать. По затененности лица солдата и тени на его правом плече видно, что солнце светит с правой-задней стороны фото. Отсутствие теней на лице женщины и тени на одежде ребенка говорят о том, что солнце светит на них фронтально-справа относительно фото. Расхождение в солнечном освещении женщины с ребенком и солдата — 90%!
в) Правую стопу от пятки до середины обрамляет слишком черный, чтобы быть тенью, «задник». Передняя часть стопы слишком короткая, словно отрезаны пальцы… Если «задник» — элемент обуви, то без «носка» такая обувь держаться не может, особенно в такую волнующую минуту, как расстрел. «Задник» — явно дефект монтажа, либо из-за монтажа срезан носок обуви.
г) Ствол винтовки смотрит значительно правее головы женщины, в которую якобы целится якобы немецкий солдат. Очевидно, что и солдат, и женщина с ребенком вмонтированы в исходное фото.
4. Оригинальное фото, очень редкое ввиду низкой пропагандистской ценности.
6. Замерзший немецкий обер-фельдфебель, сжимающий вазу из награбленного в СССР добра. Оригинального фото нет. Но если даже просто напрячь логику, то тут ничего не сходится.
7. Папа Бенедикт XVI. Практически всегда светят левую фотографию. Точнее, часть правой. Две поднятые руки вверх, по-видимому, часть какого-нибудь церковного ритуала.
8. Плененный немецкий солдат показывает фотографии, на которых он убивал и насиловал. В действительности на фотографиях были его дети. А современный и явный фотошоп видно невооруженным глазом.
9. 1968 год. После того как Фидель Кастро поддержал ввод советских войск в Чехословакию, Карлос Франк (посередине) ссорится с ним и отправляется в Италию. После этого он пропадает и с фотографии…
10. Сентябрь, 1971. Канцлер ФРГ Вилли Брандт на встрече с Леонидом Брежневым. Ходили слухи, что оба были изрядно пьяные во время переговоров. Правда или нет — уже не узнать. Но вот в немецкой прессе была фотография, на которой на заднем плане видны бутылки вина, в советской же прессе бутылки закрасили.
11. Очевидно, современный любительский фотомонтаж.
12. А это оригинал.
13. Это советская фотоподделка.
14. А это настоящее фото. Немецкие солдаты в Польше 1939 года, на военной кухне.
15. Обрезанное фото, названное «Транспортировка в гетто и лагеря смерти». Фото неоднократно предъявлялось как доказательство нечеловеческой депортации евреев в гетто и лагеря уничтожения, а также транслировалось по Германскому телевидению.
16. Оригинальное фото Федеральной администрации железной дороги. Подписано: «Грузовые поезда, полные беженцев, 1946. Переполненный грузовой поезд, направляющийся в Рурскую область. На заднем плане — двухэтажный поезд в Любек». Фотоархивы Федеральной администрации железной дороги в Гамбурге утверждают, что это — поезд с немецкими беженцами, стоящий в Гамбурге в 1946 году. Нетронутое оригинальное фото висит на главной станции Гамбурга.
17. Жертвы бомбардировок в Дрездене. Обрезанное фото. Иногда выдаются как жертвы холокоста.
18. Жертвы бомбардировки. Дрезден. Оригинал.
19. Советская подделка из концентрационного лагеря.
20. А это оригинал.
21. Фальшивый паспорт на имя Адольфа Гитлера, изготовленный офицерами британской разведки и проштампованный в Вене в 1941 году. Большая красная «J» означала, что владелец паспорта — еврей. Эти документы — из архива существовавшей в годы Второй мировой войны организации по саботажу и подрыву, называвшейся Специальная оперативная администрация (СОА). В числе фальшивок, изготовленных СОА, — виза, позволявшая Гитлеру жить в Палестине, бывшей в то время подмандатной британской территорией.
22. 20 апреля 1943 г. СССР, после третьей битвы за Харьков. Вальтер Крюгер на церемонии вручения Рыцарского креста. И…
24. Это фото — подделка, видно даже невооруженным взглядом. На фото советская медсестра на фоне смеющихся нацистов.
25. Оригинал фото.