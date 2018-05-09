Фотомонтаж как инструмент пропаганды в Великой Отечественной войне

Фотомонтаж используется давно и в самых разнообразных целях. Конечно же, его массово использовали и в качестве инструмента пропаганды.

В этом выпуске вы найдете фотографии времен Второй мировой, подвергшиеся фотомонтажу в целях пропаганды.

1. Подделка и оригинал

2. Классика советского фотомонтажа. Не задумывался над этой фотографией только слепой. Типичная подпись: «Член айнзатцгруппы целится в упор в мать с ребенком. Женщинам часто приказывали прижимать детей к себе, чтобы один выстрел достигал двойного эффекта». (This Century).

а) Форма солдата не соответствует ни одной из применяемых в Вермахте и СС.

б) Объекты на правой стороне фото отбрасывают на землю адекватные тени (солнце в зените, поэтому лучше видны тени от наклонных предметов — лопат). На левой стороне ни солдат, ни женщина теней на землю не отбрасывают вовсе. И хотя тень от левой ноги солдата может быть скрыта рельефом, тень от правой ноги на правдивом фото обязана присутствовать. По затененности лица солдата и тени на его правом плече видно, что солнце светит с правой-задней стороны фото. Отсутствие теней на лице женщины и тени на одежде ребенка говорят о том, что солнце светит на них фронтально-справа относительно фото. Расхождение в солнечном освещении женщины с ребенком и солдата — 90%!

в) Правую стопу от пятки до середины обрамляет слишком черный, чтобы быть тенью, «задник». Передняя часть стопы слишком короткая, словно отрезаны пальцы… Если «задник» — элемент обуви, то без «носка» такая обувь держаться не может, особенно в такую волнующую минуту, как расстрел. «Задник» — явно дефект монтажа, либо из-за монтажа срезан носок обуви.

г) Ствол винтовки смотрит значительно правее головы женщины, в которую якобы целится якобы немецкий солдат. Очевидно, что и солдат, и женщина с ребенком вмонтированы в исходное фото.

4. Оригинальное фото, очень редкое ввиду низкой пропагандистской ценности.

6. Замерзший немецкий обер-фельдфебель, сжимающий вазу из награбленного в СССР добра. Оригинального фото нет. Но если даже просто напрячь логику, то тут ничего не сходится.

7. Папа Бенедикт XVI . Практически всегда светят левую фотографию. Точнее, часть правой. Две поднятые руки вверх, по-видимому, часть какого-нибудь церковного ритуала.

8. Плененный немецкий солдат показывает фотографии, на которых он убивал и насиловал. В действительности на фотографиях были его дети. А современный и явный фотошоп видно невооруженным глазом.

9. 1968 год. После того как Фидель Кастро поддержал ввод советских войск в Чехословакию, Карлос Франк (посередине) ссорится с ним и отправляется в Италию. После этого он пропадает и с фотографии…

10. Сентябрь, 1971. Канцлер ФРГ Вилли Брандт на встрече с Леонидом Брежневым . Ходили слухи, что оба были изрядно пьяные во время переговоров. Правда или нет — уже не узнать. Но вот в немецкой прессе была фотография, на которой на заднем плане видны бутылки вина, в советской же прессе бутылки закрасили.

11. Очевидно, современный любительский фотомонтаж.

12. А это оригинал.

13. Это советская фотоподделка.

14. А это настоящее фото. Немецкие солдаты в Польше 1939 года, на военной кухне.

15. Обрезанное фото, названное «Транспортировка в гетто и лагеря смерти». Фото неоднократно предъявлялось как доказательство нечеловеческой депортации евреев в гетто и лагеря уничтожения, а также транслировалось по Германскому телевидению.

16. Оригинальное фото Федеральной администрации железной дороги. Подписано: «Грузовые поезда, полные беженцев, 1946. Переполненный грузовой поезд, направляющийся в Рурскую область. На заднем плане — двухэтажный поезд в Любек». Фотоархивы Федеральной администрации железной дороги в Гамбурге утверждают, что это — поезд с немецкими беженцами, стоящий в Гамбурге в 1946 году. Нетронутое оригинальное фото висит на главной станции Гамбурга.

17. Жертвы бомбардировок в Дрездене. Обрезанное фото. Иногда выдаются как жертвы холокоста.

18. Жертвы бомбардировки. Дрезден. Оригинал.

19. Советская подделка из концентрационного лагеря.

20. А это оригинал.

21. Фальшивый паспорт на имя Адольфа Гитлера, изготовленный офицерами британской разведки и проштампованный в Вене в 1941 году. Большая красная «J» означала, что владелец паспорта — еврей. Эти документы — из архива существовавшей в годы Второй мировой войны организации по саботажу и подрыву, называвшейся Специальная оперативная администрация (СОА). В числе фальшивок, изготовленных СОА, — виза, позволявшая Гитлеру жить в Палестине, бывшей в то время подмандатной британской территорией.

22. 20 апреля 1943 г. СССР, после третьей битвы за Харьков. Вальтер Крюгер на церемонии вручения Рыцарского креста. И…

24. Это фото — подделка, видно даже невооруженным взглядом. На фото советская медсестра на фоне смеющихся нацистов.

25. Оригинал фото.