Самым дорогим лотом на аукционе из собрания семейства Рокфеллеров стали часы Tiffany

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. / ТАСС /. Хронометр, подаренный американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру на его 80-летие в 1995 году, стал самым дорогим лотом на завершившемся в среду первом этапе распродажи вещей из собрания Пегги и Дэвида Рокфеллеров. Согласно информации, размещенной на сайте аукционного дома Christies, карманный хронометр фирмы Tiffany в золотом корпусе на цепочке общим весом 110,8 граммов был продан за $52,5 тыс. при первоначальной оценке в $1,5-2,5 тыс. За $47,5 тыс. проданы часы Patek Philippe в золотом корпусе с репетиром, за $21,5 тыс. — серебряные запонки фирмы Tiffany.

Интернет-аукцион начался 1 мая, на продажу выставлено около 600 лотов и его итоги подводятся в три этапа — 9,10 и 11 мая. Наибольший интерес у любителей искусства, как ожидают организаторы аукциона, вызовут работы французского пост-импрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека (1864-1901), художника-символиста Жана Эдуара Вюйара (1868-1940), одного из родоначальников импрессионизма Эдуара Мане (1832-1883), а также японская графика ХIХ века, которую собирала мать Дэвида Рокфеллера — Эбби Олдрид Рокфеллер.

Дэвид Рокфеллер (1915-2017) — внук Джона Рокфеллера (1839-1937), создателя нефтяной компании «Стандард Ойл» и одного из первых в США долларовых миллиардеров. По окончании Гарвардского университета Дэвид Рокфеллер около 35 лет проработал в банке Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился с J. P.Morgan. Он возглавлял Рокфеллеровский университет и совет директоров Музея современного искусства в Нью-Йорке, был председателем влиятельной неправительственной организации Совет по международным делам. Его супруга — Пегги Макгрэт Рокфеллер (1915-1996) занималась вопросами сохранения природы, возглавляла Фонд американских сельхозугодий и была в числе учредителей Фонда сохранения биоразнообразия на побережье штата Мэн.

У Рокфеллеров было шестеро детей, 10 внуков и столько же правнуков.