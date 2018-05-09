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Солисты оперы спели в поездах Израиля советские песни в честь Дня Победы
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Солисты оперы спели в поездах Израиля советские песни в честь Дня Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Именитые певцы и музыканты устроили флешмоб в израильских поездах, исполнив в честь Дня Победы случайным попутчикам советские песни, многие из которых давно переведены на иврит и хорошо знакомы местной публике, рассказали организаторы акции.
Переходя из вагона в вагон, солисты израильской оперы и филармонического оркестра, виртуозы и лауреаты международных конкурсов пели на обоих языках «Катюшу», «Синий платочек», «Смуглянку», «День Победы».
"В рамках флешмоба известные музыканты выступили перед пассажирами израильских поездов, чтобы напомнить им о празднике и ветеранах Второй мировой войны, живущих в нашей стране… Пассажиры живо реагировали на происходящее, подпевали и снимали на видео", — говорится в пресс-релизе Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК).
Организаторы рассчитывают превратить музыкальный флешмоб в еще одну ежегодную традицию празднования. День Победы широко отмечается в Израиле и с недавних пор получил здесь официальный статус, закрепленный особым законом.
"Сегодня закладываются традиции празднования Дня Победы в Израиле. Это важно не только для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, но и для их потомков, для следующих поколений. Мы надеемся, что одной из традиций станет музыкальный флешмоб", — сказал президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили.
Среди артистов, принявших участие в акции, солисты «Израильской оперы» Алла Василевицкая, Алексей Канунников и Ола Биндер, Ольга Сендерская из Израильского филармонического оркестра, Анатолий Лайн из Иерусалимской камерной оперы, аккордеонисты-виртуозы Борис Кац и Гарри Любаров из ансамблей «Мелодия» и «Маэстро».
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