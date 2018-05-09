Канны содрогнулись

Думала сначала — это юмор какой-то. По полю экрана проскользнула информация, что на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля гордо ступили Виктория Боня , Рома Зверь, Лена Ленина

Хотя, конечно, чему удивляться. Боня и Ленина — завсегдатаи открытия Каннского фестиваля. Не думаю, что кто-то их туда приглашает; билет можно купить и пройтись рядом с Катрин Денев Пенелопой Круз . Почему нет? Цена вопроса, говорят, от трех тысяч европейских рублей. И пожалуйста, вышагивай.

Вопрос в другом. Зачем это делать? Это чужой праздник жизни. Никакая Боня, никакая Ленина там представлены не будут, в конкурсных лентах не засветятся. Ну, разве что напугает Ленина публику космической нелепой прической в стиле космических пришельцев (шипы на платье очень кстати), а Боня шокирует общественное мнение декольте до пупа.

Рома Зверь тоже как-то чуточку смешно выглядит, хотя туфли лаковые, дороженные, и костюм сидит неплохо. Какая карьера!

Простой таганрогский парень Роман Билык прошел путь от тракториста до Каннского кинофестиваля; но он, по крайней мере, снялся в конкурсном фильме Серебрякова «Лето». То есть — попал на красную дорожку «законным» путем. Может быть, я неправа. Но так и кажется — сейчас он запоет: «Районы, кварталы, жилые массивы! Я ухожу, ухожу красиво!». И Канны содрогнутся. Какое время — такие песни. Рому я, кстати, люблю. Но зачем он, зачем…

И Лена Ленина, принцесса маникюрных салонов с шаром на голове, имеет право. Заплатит — и поприсутствует. «Очередной фестиваль в Каннах», — напишет в соцсети. И Вика Боня, выпускница «Дома-2», имеет право.

Марчелло Мастроянни, Мне кажется, незримо на Каннском фестивале присутствуют Лиз Тейлор Роми Шнайдер , Грейс Келли… Где-то, в отдалении, Татьяна Самойлова с «Летящими журавлями»… Звездные красавцы и красавицы, им не надо было обнажать грудь и сооружать на голове «вавилоны», чтобы мир сходил с ума от их легкой поступи. И сегодня они для меня — живые: остались их блистательные роли, черно-белые фото, запечатлевшие навсегда их удивительную красоту и королевскую стать, их интервью и хлесткие высказывания… Кто такие Боня и Ленина? Бабочки-однодневки, полетевшие на свет. По-моему, они позорят и себя, и нашу страну: ведь Каннский фестиваль — для актеров, режиссеров и сценаристов. Три тысячи евро, если вдуматься, не такая уж сногсшибательная сумма. И, глядишь, завтра мы увидим там…

Оставлю многоточие. У каждого — свои кумиры и свои анти-кумиры.

А Дуньки в Европу хотели всегда, во все времена.