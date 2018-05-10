Обаяние волшебства. Историю Бохайского царства представили во Владивостоке

Выставка «По следам Бохайского царства» открылась в главном корпусе краеведческого музея им. Арсеньева.

Это совместный проект музея и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. О цивилизации, которая охватывала земли современных Корей, Китая, Японии, России известно немало. Много лет в нескольких районах края археологи раскапывают древние городища, извлекая на свет артефакты. Собранные экспонаты — результат работы в течение более 50 лет. Сегодня учёные, опираясь на находки, могут подробно описать житие бохайцев: характер, род занятий, достижения. Впервые на выставке выставлены украшение крыши буддийского храма VIII века, буддийские скульптуры, гончарная посуда, орудия труда, сделанные из чугуна. В археологической коллекции — даже азартные игры.

Два века

Бохайское царство образовано в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства Когурё. Основным занятием населения в южных и западных провинциях страны было земледелие, на северной и восточной окраинах — животноводство, таёжные и морские промыслы. Ведущий научный сотрудник института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Александр Ивлеев начинал работать на раскопках древних городищ ещё в 60-е годы прошлого века.

— В основном, это Краскинское городище в Хасанском районе и Кокшаровское — в Чугуевском, — рассказывает учёный. — Первое, что бросилось в глаза в музее — фигурная подставка с отбитым верхом. Узнаваемо! Часто бывает, что восстановить предмет полностью не удаётся, иногда для реконструкции используют гипс.

Редкой удачей археолог считает два глиняных сосуда, найденных в опустевшем колодце Краскинского городища. По версии исследователей, их мог обронить один из завоевателей бохайцев, представитель кочевого народа киданей. На это указывает характерный орнамент, особое качество глины. Интересно, что всего было обнаружено 20 сосудов, и лишь два удалось собрать.

— Бохайцы оставили свой след в культуре японцев, которые переняли у них народный танец, привезённый послами, — продолжает Александр Ивлеев. — В Бохае изобрели оригинальный вид трехцветной глазированной посуды. Удивительно, что за 200 лет из окраинного вассала империи Тан выросло одно из самых цветущих государств на берегу Восточного моря, страна просвещения и учёных.

Увы, история Бохайского царства коротка: страна находилась на пути кочевников, главной целью которых был Китай. К сожалению, не сохранились летописи, но на китайском языке до нас дошли не только исторические факты, но и поэзия этого народа. По словам учёных, один из поклонников древности, вдохновившись рассказами о государстве, сочинил целый сборник собственных стихов, которые выложил в интернет. Стилизацию не стоит путать с оригиналом.

Сыграем на костях?

Достоверно известно, что в период Бохая жил поэт по имени Хотей, который оставил далёким потомкам стихотворение про некий Абрикосовский храм. А в 1959 г. приморскими археологами в деревне Кроуновка были найдены останки одного из первых храмов государства. По аналогии с произведением его назвали Абрикосовским.

— В одной из витрин представлено оригинальное украшение крыши храма в виде мифического животного — либо дракона, либо чудовища, — говорит куратор выставки, участник экспедиций, археолог Максим Якупов. — Сам я был свидетелем другой находки — кумирни (молельня. — Ред.) в районе нынешнего посёлка Барабаш Хасанского района.

Археолог отметил разнообразие представленных видов гончарной посуды, хозяйственно-бытовых предметов. Особое внимание обратил на фрагменты половника, котла и ступица колеса телеги, выполненных из чугуна. Многие ювелирные украшения имеют золотое и серебряное покрытия, что требовало от ремесленников сложных технологий. Отдельную витрину украсили игральные кости и фишки. Никакого обмана! Археолог уверяет, что сначала нашли каменное поле для азартной игры.

— Нужно понимать, что это первое государство нашего региона, — подчеркнул Максим Якупов. — Пока обнаружено не более 0,5% артефактов. Увы, потеряно больше 70%.

Обычные на взгляд обывателя лепестки из фольги — важные свидетели давней истории. Несколько лет назад в Чугуевском районе проводилась совместная российско-корейская археологическая экспедиция. Обнаружено сооружение из каменно-гранитных плит, вероятно, погребение вождя или знатного чиновника. Оно было ограблено, сохранились лишь отдельные фрагменты, в том числе и украшения из золотого металла. Один из ярких экспонатов — бронзовая статуэтка чиновника, найденная в Хасанском районе и переданная в музей.

— На протяжении четырёх полевых сезонов мы раскапывали религиозные и дворцовые здания, — говорит зам. директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Клюев. — Редкую находка для Приморья — погребальный комплекс, в котором также представлена часть вещей. Хочется поблагодарить руководство музея, что мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество. Мы находим артефакты не только для науки, но и для людей.

Обаяние волшебства

В 2018 г. исполняется 1320 лет с момента создания государства Бохай. Сегодня в научном мире сформировалась серьёзная площадка, на которой совместно работают специалисты шести стран — представители двух Корей, Китая, Японии, России и, с недавнего времени, Монголии, где тоже были найдены памятники, относящиеся к бохайской государственности. Это показывает, как народы могут мирно взаимодействовать, проводить конференции и жить в согласии.

— Люди, живущие сегодня в Приморье, хотят знать, что здесь происходило давно, — считает руководитель исследований музея им. Арсеньева Анжелика Петрук. — Проект имеет большое значение и с точки зрения межнациональной: российской, корейской и китайской общей истории. Важно в современном мире найти культурологические точки соприкосновения. Надеемся, что это выставка будет иметь резонанс, не только для жителей Приморья, но и для туристов из соседних стран. Она содержательна и визуально красива.

— Под обаяние волшебства этой выставки попадут все: и жители города Владивостока, и его многочисленные гости, — высказался директор музея им. Арсеньева Виктор Шалай . — И уже не станут думать об этой земле, как о молодой, отсчитывая историю жизни людей здесь Пекинским договором, а поймут, что это земля со своими древностями.

Другая экспозиция частично воссоздаёт древнее захоронение князя Эсыкуя — основателя Золотой Империи чжурчженей. Резиденция князя располагалась недалеко от современного Уссурийска. Рядом с ней был расположен некрополь, состоящий из трёх холмов.

— Большого серьёзного проекта, посвященного истории Бохайского государства мы не делали, — поясняет Виктор Шалай. — Это область интересов не только музея: есть академии наук, университеты, которые ведут свои исследования. Специфика выставки — общее высказывание.

Как полагают историки, после завоевания Бохайского царства, часть его населения была депортирована, часть — оставалась проживать, не имея государственности. Затем на девять веков взошла Золотой Империи чжурчженей. А после падения империи земли оставались в запустении до прихода русских.

— Да, они такие дивные, чудные, да, они такие неславянские, но и они — наша история, — заключил директор музея. — И это тоже волшебство — как Россия умеет в себе соединять, казалось бы, сложно сочетаемые вещи.

КСТАТИ

Тема для музея не нова. Работает постоянная экспозиция «Археология Приморья», она знакомит посетителей с историей народов, населявших край, начиная с эпохи палеолита. Формирование коллекции началось с 80-х годов XIX века, когда основатели Общества изучения Амурского края провели первые научные раскопки и разведки в районе города Уссурийска на реках Уссури и Илистая. Богатейшую коллекцию привнёс Владимир Арсеньев, наиболее значимыми стали раскопки на полуострове Песчаном.

ВАЖНО

19 мая — Ночь Музеев 2018 — «Открой завтра». Мероприятия пройдут с 11.00 до 01.00 в главном корпусе музея им. Арсеньева на ул. Светланской, 20, в Музее Города на ул. Петра Великого, 6, в Доме путешественника Арсеньева на ул. Арсеньева, 7 «б», в Адмиральском сквере. Предусмотрены мастер-классы для детей, пешеходные маршруты по городу, игротека, лекции. Подробности по телефону: 8 (423) 2-411-173