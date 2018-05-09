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Песни военных лет звучали вечером на главной площади Владикавказа
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Песни военных лет звучали вечером на главной площади Владикавказа 

Мир24 52 минуты назад
Послушать любимые мелодии собрались сотни горожан, передает телеканал «МИР 24».
Для владикавказцев выступили популярные артисты республики. На сцену вышли и победительницы конкурса «Краса и доблесть полиции». Девушки в погонах не только добросовестно служат, но и, как оказалось, хорошо поют. Они использовали композиции послевоенных лет. Горожане с удовольствием подпевали артистам.
Празднование Дня Победы в Москве к вечеру перенеслось в парки и скверы. Там проходят многочисленные акции памяти, выставки и концерты. Многие приходят отметить 9 мая на Поклонную гору. Люди несут красные гвоздики и дарят их ветеранам. #мир24 #новости #9мая #деньпобеды
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
9 Май 2018 в 10:00 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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