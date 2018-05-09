Песни военных лет звучали вечером на главной площади Владикавказа

Послушать любимые мелодии собрались сотни горожан, передает телеканал «МИР 24».

Для владикавказцев выступили популярные артисты республики. На сцену вышли и победительницы конкурса «Краса и доблесть полиции». Девушки в погонах не только добросовестно служат, но и, как оказалось, хорошо поют. Они использовали композиции послевоенных лет. Горожане с удовольствием подпевали артистам.

Празднование Дня Победы в Москве к вечеру перенеслось в парки и скверы. Там проходят многочисленные акции памяти, выставки и концерты. Многие приходят отметить 9 мая на Поклонную гору. Люди несут красные гвоздики и дарят их ветеранам. #мир24 #новости #9мая #деньпобеды

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

9 Май 2018 в 10:00 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ