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Над площадью Куйбышева прогремел салют
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Над площадью Куйбышева прогремел салют 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В финале праздника на сцену вышли солисты Волжского народного хора. Зазвучала всенародно любимая песня Давида Тухманова и Владимира Гаврилова «Этот день Победы».
Одновременно в небе над площадью начался праздничный салют. Свидетелями зрелища стали несколько тысяч человек.
"Мы под большим впечатлением от праздничной программы и, конечно от салюта. 9 мая — очень важный праздник, который необходимо отмечать с размахом и на высоком уровне. Это нужно в первую очередь нашим детям, чтобы они ощущали всю важность и торжественность этого дня", — поделилась самарчанка Мария Соломыкина.
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