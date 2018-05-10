Над площадью Куйбышева прогремел салют

Одновременно в небе над площадью начался праздничный салют. Свидетелями зрелища стали несколько тысяч человек.

"Мы под большим впечатлением от праздничной программы и, конечно от салюта. 9 мая — очень важный праздник, который необходимо отмечать с размахом и на высоком уровне. Это нужно в первую очередь нашим детям, чтобы они ощущали всю важность и торжественность этого дня", — поделилась самарчанка Мария Соломыкина.