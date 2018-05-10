Горожане поразились стоимости мороженого в День Победы во Владивостоке

Приморцы назвали «космическими» цены на любимое лакомство в праздничный день на набережной Спортивной гавани в краевой столице. Об этом сообщил сайт PRIMPRESS.

Горожане поразились стоимости мороженого в День Победы во Владивостоке

Неравнодушные граждане выяснили, что у продавщицы мороженого не было при себе ни документов на продукцию, ни санитарной книжки и даже разрешения на работу. При этом больше всего жителей Владивостока поразила цена мороженого.

«Два рожка — по 500 рублей каждый. Стоимость мороженого — 1500 рублей за килограмм», — отмечают очевидцы в видеоролике в Instagram. «Наверное самая большая порция мороженого в ресторане столько стоить не будет, а тут на улице и не понять из чего это мороженое», — пишут пользователи в социальных сетях.

Приморцы возмущаются: «Как не покупать, когда идешь с детьми и они хотят мороженое… Детям не скажешь отдай обратно, это дорого. По Набережной и не только прогуляться, поесть мороженое и покататься на каруселях минимум пять тысяч надо брать собой».

Специалисты Роскачества объяснили, как выбрать мороженое с идеальным вкусом. На сайте ведомства опубликованы критерии лакомства.