Искусство пофигизма: люди, которым плевать на обстоятельства

Верный способ сберечь здоровье — как можно меньше переживать. Спросите любого врача, многие болячки появляются на нервной почве. Понятно, что всю жизнь в нирване не проведешь, поэтому особенно важно сохранять невозмутимость в любой ситуации, когда это возможно. Берегите вашу сердечную мышцу, берите пример с людей на этих фотографиях.

Источник: Bored Panda

Бабуля не упустила возможность сделать классную фотку.

Бабушка умеет плавать, продолжаем улыбаться.

Он не для того родстер покупал, чтобы полгода его в гараже держать.

Это естественная потребность, зачем стесняться?

Какое наводнение, мы только пиво открыли!

Профессионал…

Но ботинок-то есть!

Во всех ЖЭКах планеты.

Какой костюм был, в том и пришел.

Только телевизора для полноты картины не хватает.

Захотела «Маргариты» — выпила. И дальше заниматься.

Есть интернет — значит есть возможность посмотреть на девчонок.

И вот еще один мужчина, который не стесняется своих интересов.