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Искусство пофигизма: люди, которым плевать на обстоятельства
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Искусство пофигизма: люди, которым плевать на обстоятельства 

Bigpicture.ru 29 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Верный способ сберечь здоровье — как можно меньше переживать. Спросите любого врача, многие болячки появляются на нервной почве. Понятно, что всю жизнь в нирване не проведешь, поэтому особенно важно сохранять невозмутимость в любой ситуации, когда это возможно. Берегите вашу сердечную мышцу, берите пример с людей на этих фотографиях.
Источник: Bored Panda
Бабуля не упустила возможность сделать классную фотку.
Бабушка умеет плавать, продолжаем улыбаться.
Он не для того родстер покупал, чтобы полгода его в гараже держать.
Это естественная потребность, зачем стесняться?
Какое наводнение, мы только пиво открыли!
Профессионал…
Но ботинок-то есть!
Во всех ЖЭКах планеты.
Какой костюм был, в том и пришел.
Только телевизора для полноты картины не хватает.
Захотела «Маргариты» — выпила. И дальше заниматься.
Есть интернет — значит есть возможность посмотреть на девчонок.
И вот еще один мужчина, который не стесняется своих интересов.
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