Женщина-легенда: Марине Влади — 80

Женщина-легенда, француженка с русскими корнями. Марине Влади сегодня — 80. Ее настоящее имя — Екатерина Марина Полякова-Байдарова. Она дочь русских эмигрантов. Влади — псевдоним актрисы, который она взяла в память об отце. Сыграла более чем в 100 картинах. Но для россиян она в первую очередь жена Владимира Высоцкого. Подробнее — материале корреспондента «МИР 24» Романа Паршинцева

Секрет чар Марины Влади пытались разгадать многие знаменитости. А в Советском Союзе после выхода на экран фильма «Колдунья» в 56-м началась настоящая Владимания. Мужчины, как завороженные, влюблялись в юную французскую актрису с русскими корнями — Марину Влади.

«Все женщины просто перекрасились в блондинок и носили такие длинные волосы. Она была абсолютным кумиром публики», — отметил кинорежиссер, писатель, сценарист Александр Стефанович.

Среди поклонников эффектной блондинки был и подающий надежды актер Владимир Высоцкий. Они встретятся через 10 лет. В Москве, в 67-м, в рамках международного кинофестиваля Марина Влади посетит Театр на Таганке. Высоцкий уже звезда в СССР. Влади призналась: ее поразила страстная, безудержная игра актера, его неистовый хриплый голос. В тот же вечер Высоцкий пел для Марины свои песни. До утра. А через три года они скромно расписались в московском ЗАГСе. «Они пришли не в платьях — белом и черном, соответствующим церемонии. Они пришли в водолазках, без галстука», — указал Александр Стефанович.

До Высоцкого Влади была замужем дважды. Первый раз, когда ей было всего 17. За французским актером Робером Оссейном , от которого у нее два сына. Брак был сложным и недолгим. Второй раз она вышла за состоятельного владельца авиакомпании Жан-Клода Бруйе. Влади родила ему сына, но вскоре упорхнула из семейного гнезда. Оставив яхты и самолеты. Через год за железным занавесом она встретит свою судьбу. Смерть Высоцкого едва не сломала Влади. Но она нашла в себе силы жить дальше. Более 20 лет была счастлива с четвертым мужем — врачом-онкологом. Овдовев во второй раз, Марина Влади спустя еще десятилетие распродает на аукционе свои ценные вещи, среди которых рукописи Высоцкого и его посмертная маска. Журналистам объясняет: это чтобы перестать тосковать о прошлом.

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