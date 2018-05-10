Доступ на Центральную аллею ВДНХ ограничили до 1 июня

МОСКВА, 10 мая. / ТАСС /. Доступ на Центральную аллею ВДНХ ограничили с 10 мая по 1 июня на всей протяженности — от арки Главного входа до площади Промышленности — в связи с работами по благоустройству территории. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

"Для безопасности и комфорта посетителей, а также в связи с участившимися неблагоприятными погодными условиями, принято решение ограничить доступ на Центральную аллею ВДНХ в период с 10 мая по 1 июня 2018 года до завершения основных работ по благоустройству в этой части выставки", — говорится в сообщении.

Доступ в некоторые павильоны будет закрыт или ограничен. Так, вход на выставку «Робостанция», в исторический парк «Россия — моя история», на выставки Политехнического музея «Россия делает сама» и павильона №18 «Республика Беларусь», а также в центр «Космонавтика и авиация» будет открыт со стороны других павильонов или с задних фасадов зданий. На время работ закроются интерактивный музейный комплекс «Буран», кафе «Чайная высота. Пуэропорт» и «Дружба», заведения стрит-фуда на Главной аллее и фудкорт у павильона №66 «Культура».

"Масштабные работы по благоустройству Центральной аллеи близки к завершению, и вся территория сейчас охвачена строительными работами, что сказывается на удобстве посетителей. Гулять становится некомфортно, а во время неблагоприятных погодных условий порой и небезопасно", — цитирует пресс-служба слова генерального директора АО «ВДНХ» Екатерины Проничевой

Посетители смогут попасть на территорию ВДНХ через контрольно-пропускные пункты «Север-3» и «Север-2» со стороны Продольного проезда, «Хованский» (улица Хованская), «Лихоборский» (Лихоборский проезд), «Совхозный» (Совхозный проезд) и с улицы Сергея Эйзенштейна. Отмечается, что работы по благоустройству вступили в завершающую фазу, на аллее укладывают новый асфальт и проводят замену бордюрного камня.