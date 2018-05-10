В Приморье суд обязал троих сыновей пенсионерки помогать ей финансово

Нетрудоспособная женщина является матерью троих сыновей.

Прокуратура Пожарского района провела проверку по обращению 68-летней жительницы пгт. Лучегорск, оказавшейся в сложной материальной ситуации в силу своей нетрудоспособности и состояния здоровья.

Установлено, что заявительница — пенсионерка, которая имеет единственный гарантированный доход в виде трудовой пенсии. При этом, помимо расходов на услуги ЖКХ и иные бытовые нужды, в силу своего неудовлетворительного состояния здоровья она нуждается в систематическом приеме лекарств.

Несмотря на то, что заявительница является матерью троих сыновей (которые имеют достаточный доход), последние не заботились о ней и не оказывали ей материальную помощь.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав заявительницы о взыскании алиментов с ее совершеннолетних детей.