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В Приморье суд обязал троих сыновей пенсионерки помогать ей финансово
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В Приморье суд обязал троих сыновей пенсионерки помогать ей финансово 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Нетрудоспособная женщина является матерью троих сыновей.
Прокуратура Пожарского района провела проверку по обращению 68-летней жительницы пгт. Лучегорск, оказавшейся в сложной материальной ситуации в силу своей нетрудоспособности и состояния здоровья.
Установлено, что заявительница — пенсионерка, которая имеет единственный гарантированный доход в виде трудовой пенсии. При этом, помимо расходов на услуги ЖКХ и иные бытовые нужды, в силу своего неудовлетворительного состояния здоровья она нуждается в систематическом приеме лекарств.
Несмотря на то, что заявительница является матерью троих сыновей (которые имеют достаточный доход), последние не заботились о ней и не оказывали ей материальную помощь.
В соответствии с ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав заявительницы о взыскании алиментов с ее совершеннолетних детей.
Суд согласился с требованиями прокурора, обязав сыновей пенсионерки ежемесячно перечислять своей нетрудоспособной матери фиксированную денежную сумму. Фактическое исполнение судебного решения после вступления его в законную силу поставлено на контроль прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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