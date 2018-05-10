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Каждый город сможет устраивать свои выставки драгоценных камней
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Каждый город сможет устраивать свои выставки драгоценных камней 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Субъектам России разрешат выставлять на обозрение драгоценные металлы и камни из своих фондов, если парламентарии примут соответствующий законопроект.
На пленарном заседании 10 мая Госдума планирует рассмотреть инициативу в окончательном третьем чтении, и если её примут, российские регионы и муниципалитеты, в хранилищах которых есть драгоценные металлы и камни, получат полномочия экспонировать их.
Сегодня такие полномочия есть только у федерального центра, благодаря чему посетители могут увидеть, например, экспонаты Алмазного фонда России. Регионы и муниципалитеты тоже могут являться собственниками драгоценностей, но варианты их использования в законе не закреплены, что не позволяет им выставлять устраивать экспонирование, на что обратили внимание авторы инициативы депутаты Галина Данчикова и Марина Беспалова.
«Сегодня законом разрешается только формировать и использовать госфонды драгоценных металлов, приобретать и реализовывать драгоценности, однако хранение и музейное экспонирование не закреплено», — пояснила член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Данчикова.
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