Юнармейцы из Канта в Киргизии отправились в «Орленок» и «Артек»

Успешно пройдя конкурсный отбор, шестеро юнармейцев отряда «Новое поколение» из средней школы N 2 минобороны России (авиабаза ОДКБ «Кант» в Киргизии) впервые получили путевки в знаменитый всероссийский детский лагерь «Орленок» и 27 апреля вылетели в Краснодарский край.

Пройти отбор было непросто. Портфолио каждого из ребят с описанием работы в отряде и их достижений за последний год отправили в оргкомитет. В Москве также проверяли и оценивали подготовленные юнармейцами эссе на тему «Я — будущий защитник Отечества». В результате счастливыми обладателями путевок стали пять девочек и один мальчик.

Примечательно, что ребята из других зарубежных отрядов — из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана — в пятую юнармейскую смену в центре «Орленок» попасть не смогли. Требования к кандидатам предъявлялись достаточно высокие. Но школьникам с авиабазы «Кант» отбор пройти удалось, потому что они действительно активно участвуют в работе отряда.

Конкурс в международный детский центр «Артек», куда 5 мая отправились еще двое юнармейцев из СОШ N2 — восьмиклассник Андрей Волков и десятиклассник Алексей Рябов , — был еще сложнее. Но путевки они получили вполне заслуженно.

В «Орленке» и «Артеке» ребята проходят обучение по военно-спортивной и прочей подготовке, примут участие в играх «Зарница». Для юнармейцев подготовлена также большая культурная и спортивная программа — ознакомительные экскурсии и туристические походы, концерты и соревнования. В лагерях мальчишки и девчонки проведут почти три недели.

Справка «РГ»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в октябре 2015 года при министерстве обороны РФ. Его главная цель — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Региональные штабы открыты во всех субъектах России и при воинских частях, дислоцированных за границей. На авиабазе «Кант» отряд юнармейцев действует с августа прошлого года. Сейчас в отряде 63 школьника разного возраста.