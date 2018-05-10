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Красивые снимки салюта над Петрозаводском появились в сети (фото)
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Красивые снимки салюта над Петрозаводском появились в сети (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фотограф Арина Степенная запечатлела, как заканчивался День Победы в карельской столице. Красивые фотографии салюта над Петрозаводском сделала карельский фотограф Ирина Степенная.
Вот и отгремел салют в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несколько десятков залпов взрывались на протяжении нескольких минут, украшая небо на площади Кирова разноцветными огнями. Он оказался на редкость зрелищным еще и потому, что все действо происходило на фоне невероятного алого заката. Затем все гости праздника устремились на набережную Онежского озера, где яркое заходящее солнце отражалось в воде и преображало в карминово-красный цвет все вокруг,
— написала она. Смотрим фотографии. Видео салюта можно увидеть здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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