Красивые снимки салюта над Петрозаводском появились в сети (фото)

Фотограф Арина Степенная запечатлела, как заканчивался День Победы в карельской столице. Красивые фотографии салюта над Петрозаводском сделала карельский фотограф Ирина Степенная.

Вот и отгремел салют в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несколько десятков залпов взрывались на протяжении нескольких минут, украшая небо на площади Кирова разноцветными огнями. Он оказался на редкость зрелищным еще и потому, что все действо происходило на фоне невероятного алого заката. Затем все гости праздника устремились на набережную Онежского озера, где яркое заходящее солнце отражалось в воде и преображало в карминово-красный цвет все вокруг,

— написала она. Смотрим фотографии. Видео салюта можно увидеть здесь.