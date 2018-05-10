Пенсионерка из Приморья отсудила алименты у своих равнодушных детей

В Пожарском районе 68‐летняя местная жительница оказалась в сложной жизненной ситуации и крайне стеснена в средствах. У пожилой женщины есть три сына, но они забыли о матери и не заботились о ней. Районный прокурор через суд взыскал с совершеннолетних детей алименты для пенсионерки. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Женщина сама обратилась в прокуратуру за помощью. Трудовой пенсии, после оплат услуг ЖКХ и трат на бытовые нужды, ей не хватает на лекарства.

Суд согласился с требованиями гособвинителя и обязал детей пожилой женщины каждый месяц перечислять нетрудоспособной матери деньги в объеме, установленным судом.

Контролировать фактическое исполнение решение суда будет прокуратура.

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