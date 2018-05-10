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Пенсионерка из Приморья отсудила алименты у своих равнодушных детей
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Пенсионерка из Приморья отсудила алименты у своих равнодушных детей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Пожарском районе 68‐летняя местная жительница оказалась в сложной жизненной ситуации и крайне стеснена в средствах. У пожилой женщины есть три сына, но они забыли о матери и не заботились о ней. Районный прокурор через суд взыскал с совершеннолетних детей алименты для пенсионерки. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Женщина сама обратилась в прокуратуру за помощью. Трудовой пенсии, после оплат услуг ЖКХ и трат на бытовые нужды, ей не хватает на лекарства.
Суд согласился с требованиями гособвинителя и обязал детей пожилой женщины каждый месяц перечислять нетрудоспособной матери деньги в объеме, установленным судом.
Контролировать фактическое исполнение решение суда будет прокуратура.
Во Владивостоке 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны дали бесплатно земельный участок в 25 соток под дачу, который оказался огромным оврагом. Внучка ветерана, отмечает, что это «настоящее издевательство».
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