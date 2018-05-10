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Оренбуржцы увидят поющие молнии и театр роботов
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Оренбуржцы увидят поющие молнии и театр роботов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Несколько десятилетий назад в мыслях писателей уже существовал мир, в котором роботы живут и работаю наравне с людьми. Постепенно фантазии воплотились в реальность. Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы пофлиртовать с симпатичной девушкой-роботом или оказаться в виртуальном пространстве. Для этого достаточно прийти семьей в мегамолл «Армада», где расположилась интерактивная семейная выставка «Робополис» (0+).
В городе умных машин вас ждут удивительные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и даст «пять», робот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует вас на память, а русская рободевушка Kiki с удовольствием поддержит беседу.
У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это влюбленные герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА, а также любимцы поклонников саги «Звездные войны» BB8 и BB9.
На интерактивной выставке жителей Оренбурга ждут новейшие разработки ученых из США, Японии, России, Великобритании и Южной Кореи. Гостей «Робополиса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли.
Удивят оренбуржцев и два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робополисе» оборудовано несколько зон виртуальной и дополненной реальности.
Проведите день со своей семьей в компании роботов в мегамолле «Армада»! Выставка работает до 3 июня.
Дети до 4 лет (не включительно) — бесплатно!
Подробнее:
Сайт: https://робополис.рф/orenburg/
VK: https://vk.com/robopolis_orenburg
Телефон: +7 (961) 926-44-94  Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский приглаcительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-164291922_38223155
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