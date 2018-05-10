Оренбуржцы увидят поющие молнии и театр роботов

Несколько десятилетий назад в мыслях писателей уже существовал мир, в котором роботы живут и работаю наравне с людьми. Постепенно фантазии воплотились в реальность. Сегодня не нужно заглядывать в далекое будущее, чтобы пофлиртовать с симпатичной девушкой-роботом или оказаться в виртуальном пространстве. Для этого достаточно прийти семьей в мегамолл «Армада», где расположилась интерактивная семейная выставка «Робополис» (0+).

В городе умных машин вас ждут удивительные встречи. Желтоглазый Meccanoid поздоровается и даст «пять», робот Борис расскажет пару смешных анекдотов и сфотографирует вас на память, а русская рободевушка Kiki с удовольствием поддержит беседу.

У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это влюбленные герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА, а также любимцы поклонников саги «Звездные войны» BB8 и BB9.

На интерактивной выставке жителей Оренбурга ждут новейшие разработки ученых из США, Японии, России, Великобритании и Южной Кореи. Гостей «Робополиса» познакомят с домашними робопитомцами и необычными нейроинтерфейсами, позволяющими управлять предметами силой мысли.

Удивят оренбуржцев и два шоу: «Тесла», где молнии танцуют и «поют», и театр маленьких роботов. Для подростков и взрослых в «Робополисе» оборудовано несколько зон виртуальной и дополненной реальности.

Проведите день со своей семьей в компании роботов в мегамолле «Армада»! Выставка работает до 3 июня.

Дети до 4 лет (не включительно) — бесплатно!

Подробнее:

Сайт: https://робополис.рф/orenburg/

VK: https://vk.com/robopolis_orenburg

Телефон: +7 (961) 926-44-94 Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский приглаcительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-164291922_38223155