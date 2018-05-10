Вы точно русские? — делегация Хабаровского края удивила корейцев

Представители национальных ансамблей Амурского района удивили корейцев на международном фестивале в южнокорейском городе Тегу.

Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», народный фольклорный песенно-танцевальный ансамбль «Сиун» и Образцовый детский ансамбль «Тасима» Национального культурного центра «СИЛЭМСЭ» села Ачан Амурского района побывали на фестивале в Корее.

— Нам выслали приглашение с просьбой представить культуру России на межнациональном мероприятии. Когда мы прибыли в Тегу, организаторы удивились и не поверили: «Как? Вы точно русские? Вы же похожи на корейцев!». Тогда мы им рассказали, что Россия — это многонациональная страна, а мы — представители коренных народов севера, которые живут в Хабаровском крае, — вспоминает председатель Ассоциации народов Севера Амурского района Полина Ходжер.

Всего в фестивале приняли участие представители 48 стран.

— Пели и танцевали прямо на центральных улицах города, зрители принимали наши выступления очень хорошо, а потом был парад. Наша делегация состояла из 11 человек. Мы были единственные, кто шел под флагом Российской Федерации. Шествие растянулось на 5 километров, — добавила Полина Ходжер.

Кстати, это не последний выезд ансамблей — организаторы фестиваля пригласили их принять участие в подобном празднике на Филиппинах.